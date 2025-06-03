Общество

Миссис Россия 2024 приедет на финал фестиваля красоты в Великих Луках

8 июня в Великих Луках состоится большой финал пятого фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2025», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Гостями фестиваля станут королевские делегации из разных регионов России — Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, Великий Новгород.

Впервые Великие Луки посетит действующая Миссис Россия 2025 — Людмила Рожнева.

Она возглавит все делегации регионов и представит на большом финале главный федеральный конкурс «Миссис Россия», который уже 27 лет проводит президент фонда «Планета женщин» Алла Маркина.

«Людмила Рожнева наденет корону новоиспеченной Миссис Великие Луки 2025, что станет самым ярким моментом финального шоу. К слову, Людмила в прошлом году посетила большой финал фестиваля "Мисс и Миссис Псков 2024", где также была почетным гостем мероприятия», - отметили организаторы.

Специальным гостем юбилейного сезона станет певица Милана Егорова и королевский шоу-балет «Баккара».

Напомним, большой финал состоится в ДК ЛК 8 июня в 17.00.