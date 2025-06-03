В штаб управления МВД России по Псковской области требуется заведующий канцелярией

Эксперт обозначил, на сколько может вырасти средняя зарплата в России

Финал «Мисс/Миссис Великие Луки 2025» можно увидеть в прямом эфире 8 июня

Продающие БАД без маркировки сайты будут блокировать

Путин подписал закон о переводе дел о клевете в категорию частно-публичных

О новой схеме мошенничества перед Днем России предупредили в Роскачестве

4 из 10 псковичей удавалось покупать энергетики без предъявления документов - опрос

Президент подписал закон об эксперименте по предоставлению услуг гостевых домов

Александр Робин: Более тысячи артистов работают на Днях Пушкинской поэзии в «Михайловском»

Литию отслужили в некрополе Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском монастыре

35 ФАПов подключат к электросетям в Псковской области в 2025 году

Внесены изменения в меры соцподдержки семей псковских участников СВО, пропавших без вести или захваченных в плен