Общество

Псковская команда КВН «Хочу погладить» прошла в полуфинал лиги «Молодёжь Москвы»

Псковская команда КВН «Хочу погладить» прошла в полуфинал лиги «Молодёжь Москвы», который пройдёт в сентябре, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: «Хочу погладить»

3 июня в ММЦ «Планета КВК» команда приняла участие в четвертьфинале, по итогам которого заняла третье место, отстав от второго всего на два балла. По правилам в полуфинал проходили команды, занявшие первое и второе место.

По решению редакторского состава «Хочу погладить» добрали в следующий этап, в котором псковичи смогут побороться за выход в финал.

Помимо этого, по результатам зрительского голосования псковская команда КВН одержала победы и выиграла корзинку подарков от спонсоров лиги.

Напомним, что на 1/8 финала лиги «Молодёжь Москвы» псковичи одержали победу.

Также в начале июля «Хочу погладить» примут участие в 1/4 финала Центральной лиги «Нева» в Санкт-Петербурге и поборются за проход в полуфинал.