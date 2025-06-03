Псковская команда КВН «Хочу погладить» прошла в полуфинал лиги «Молодёжь Москвы», который пройдёт в сентябре, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: «Хочу погладить»
3 июня в ММЦ «Планета КВК» команда приняла участие в четвертьфинале, по итогам которого заняла третье место, отстав от второго всего на два балла. По правилам в полуфинал проходили команды, занявшие первое и второе место.
По решению редакторского состава «Хочу погладить» добрали в следующий этап, в котором псковичи смогут побороться за выход в финал.
Помимо этого, по результатам зрительского голосования псковская команда КВН одержала победы и выиграла корзинку подарков от спонсоров лиги.
Напомним, что на 1/8 финала лиги «Молодёжь Москвы» псковичи одержали победу.
Также в начале июля «Хочу погладить» примут участие в 1/4 финала Центральной лиги «Нева» в Санкт-Петербурге и поборются за проход в полуфинал.