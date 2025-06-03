Общество

Около 4 тысяч социальных работников насчитывается в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей с Днем социального работника и отметил, что в Псковской области помогают людям порядка 4 тысячи социальных работников. Поздравление опубликовано в его официальном Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram-канал

«Поздравляю с профессиональным праздником работников и ветеранов социальной сферы – тех, кто каждый день несёт людям добро, заботу и поддержку!» - начал свое поздравление Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что порядка 4 тысяч специалистов помогают более чем 230 тысячам жителей региона.

«Ваша миссия – делать социальную помощь адресной, быть рядом с ветеранами, инвалидами, семьями с детьми, с теми, кто особенно нуждается в участии и защите. Спасибо за труд, за доброту и готовность помогать. Желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла, семейного благополучия и успехов!» - сказал Михаил Ведерников.

Напомним, ранее губернатор вручил нагрудные знаки и удостоверения к званию «Заслуженный работник социальной защиты населения Псковской области», а также Почётные грамоты губернатора социальным работникам.