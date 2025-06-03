Общество

Социальных работников региона чествовали в преддверии профессионального праздника

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню социального работника, прошло в столице региона в преддверии профессионального праздника. Поздравить специалистов, чья работа – помогать другим, пришли представители исполнительной и законодательной власти, социальные партнёры, друзья, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

От имени главы региона Михаила Ведерникова и областного правительства благодарность социальным работникам Псковской области за их человеческие и профессиональные качества передала первый вице-губернатор Вера Емельянова. «Соцработники пришли в эту профессию не из желания много заработать или получить какие-то бонусы и дивиденды, а действительно по зову сердца, следуя своей внутренней потребности быть нужными и полезными людям», - сказала Вера Емельянова и вручила сотрудникам социальных учреждений из разных муниципальных образований благодарственные письма губернатора Псковской области.

От председателя регионального парламента Александра Котова, каждого депутата Собрания и от всех жителей Псковской области поздравление и благодарность соцработникам озвучил вице-спикер Игорь Дитрих. «Спасибо за ваш трепетный труд, за ваши небезразличные сердца, добрые глаза, приветливые улыбки. Социальные работники – это люди, призвание которых – служение и самопожертвование. Низкий вам за это поклон», - сказал парламентарий.

Игорь Дитрих напомнил, что праздник был учреждён 25 лет назад. За четверть века кардинально изменилось материально-техническое обеспечение и сама атмосфера социальных учреждений. За достижение высоких результатов в трудовой деятельности вице-спикер вручил благодарности Псковского областного Собрания депутатов.

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова поделилась опытом совместной деятельности. «Спасибо за то, что всегда слышите и готовы помочь. Я высоко ценю труд каждого из нас и наше взаимодействие. Вас отличает высокий профессионализм и душевность в отношении к людям», - выразила признательность правозащитник.

Председатель комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева поздравила коллег с профессиональным праздником и отметила помощь партнёров. «Спасибо за ваш сердечный труд, за вашу любовь к людям и за то, что вы отдаёте частичку себя работе. А наших друзей, которых очень много, благодарю за поддержку словом и делом. Желаю всем добра, благополучия в семьях и, самое главное, мирного неба над головой», - сказала руководитель исполнительного органа и вручила почётные грамоты и благодарственные письма комитета по социальной защите Псковской области. Среди награждённых за активное взаимодействие и плодотворное сотрудничество – вице-спикер областного Собрания депутатов, директор компании «Псков-Полимер» Юрий Сорокин.

«Много людей в нашем мире, которые хотят помочь, но в рутине своих дел и забот, забывают. А вы делает свою работу ежедневно, от всего сердца помогая тем, кому сейчас эта поддержка очень нужна. Спасибо за ваше ежедневное добро», - сказал, получая награду, Юрий Сорокин.

От ветеранов коллег поздравил председатель Общественного совета при комитете по социальной защите Николай Никитенко: «Я вижу в этом зале несколько человек, с которыми мы 25 лет назад впервые отмечали День социального работника. Очень приятно, что ветераны ещё в боевом строю, а им на смену приходят новые поколения, которые используют уникальный опыт старших товарищей. Знаете, есть такая профессия – Родину защищать, и есть профессия – служить людям. Социальные работники служат добру, вечному и благородному».

Праздничное мероприятие завершилось выступлением творческих коллективов.

Напомним, День социального работника ежегодно отмечается в России 8 июня. Праздник учреждён указом президента Российской Федерации Владимира Путина в 2000 году.