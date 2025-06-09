Общество

Антон Мороз посетил строящуюся школу в поселке Смуравьево Гдовского района

Вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», победитель предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 Антон Мороз в рамках текущей деятельности Национального объединения строителей посетил ряд социальных объектов в Псковской области. Один из ключевых — строящаяся школа с дошкольным отделением в поселке Смуравьево-2 Гдовского района.

Фотографии: глава Гдовского района Иван Мешков / Telegram

Под одной крышей здесь разместятся школа на 150 учеников и дошкольное отделение на 100 мест. Строительство ведется в рамках программы развития приграничных территорий. На объекте уже выполнена большая часть инженерных и отделочных работ.

«️Однако без сложностей не обходится. Объект находится на территории бывшего военного городка, и проблемы с электроснабжением из-за медленного согласования с местной организацией оборонэнерго серьёзно тормозят процесс. Кроме того, остро стоит кадровый вопрос — нехватка рабочих рук влияет на темпы. ️Существующие проблемы, к сожалению, тормозят строительство», — написал Антон Мороз в своем Telegram-канале.

Подрядчик планирует завершить строительство к концу 2025 года, сейчас готовится дополнительная экспертиза для продления сроков. После окончания строительства других объектов в муниципалитете часть персонала будет направлена в Смуравьево-2 — это усилит темпы и обеспечит необходимую поддержку.

«Уверен, несмотря на текущие вызовы, объект будет реализован качественно и своевременно. Окажем подрядчику содействие по проблемным вопросам, уверен, что результат будет достойным», – добавил Антон Мороз.