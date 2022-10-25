Общество

Школу в гдовском Смуравьево-2 хотят построить на земле Минобороны

Компанию, которая занималась разработкой проектно-сметной документации для строительства школы в поселке Смуравьево-2 Гдовского района, не стали вносить в реестр недобросовестных подрядчиков по решению управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Администрация Гдовского района провела торги на разработку проектно-сметной документации для строительства школы с дошкольным отделением на 250 мест в поселке Смуравьево-2 Гдовского района. Победителем стало ООО «Северо-западная инжиниринговая компания» (Санкт-Петербург). Проектные работы должны были завершить до 31 октября 2022 года.

Компания выполнила первый этап работ - предоставила основные проектные решения по базовым разделам проекта: согласование с заказчиком планировочной организации земельного участка, конструкции и цветовых решений фасадов, отделочных материалов, инженерного оборудования и прочие вопросы. Заказчик выполненные работы оплатил.

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На втором этапе инжиниринговая компания подготовила для экспертизы комплект проектной документации. Эти работы также были оплачены.

Сложности возникли при прохождении экспертизы. Земля, на которой планировали строить школу, находится в собственности министерства обороны. Торги на разграничение территорий региональный комитет по имуществу проводил, но статус земель на данный момент не изменился. По этой причине в прохождении госэкспертизы инжиниринговой компании было отказано.

В связи с неисполнением контракта и наличием некоторых замечаний к тем услугам, которые были оказаны, администрация района, не дожидаясь окончания срока действия договорных отношений, расторгла контракт с исполнителем в одностороннем порядке и настаивала на включении его в реестр недобросовестных поставщиков.

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По итогам рассмотрения материалов комиссия УФАС не увидела признаков недобросовестности компании - исполнитель сделал все от него зависящее, чтобы в срок исполнить контракт - и приняла решение не включать ООО «Северо-западная инжиниринговая компания» в реестр недобросовестных подрядчиков.