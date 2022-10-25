Школу в гдовском Смуравьево-2 хотят построить на земле Минобороны

Компанию, которая занималась разработкой проектно-сметной документации для строительства школы в поселке Смуравьево-2 Гдовского района, не стали вносить в реестр недобросовестных подрядчиков по решению управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Администрация Гдовского района провела торги на разработку проектно-сметной документации для строительства школы с дошкольным отделением на 250 мест в поселке Смуравьево-2 Гдовского района. Победителем стало ООО «Северо-западная инжиниринговая компания» (Санкт-Петербург). Проектные работы должны были завершить до 31 октября 2022 года.
Компания выполнила первый этап работ - предоставила основные проектные решения по базовым разделам проекта: согласование с заказчиком планировочной организации земельного участка, конструкции и цветовых решений фасадов, отделочных материалов, инженерного оборудования и прочие вопросы. Заказчик выполненные работы оплатил.
На втором этапе инжиниринговая компания подготовила для экспертизы комплект проектной документации. Эти работы также были оплачены.
Сложности возникли при прохождении экспертизы. Земля, на которой планировали строить школу, находится в собственности министерства обороны. Торги на разграничение территорий региональный комитет по имуществу проводил, но статус земель на данный момент не изменился. По этой причине в прохождении госэкспертизы инжиниринговой компании было отказано.
В связи с неисполнением контракта и наличием некоторых замечаний к тем услугам, которые были оказаны, администрация района, не дожидаясь окончания срока действия договорных отношений, расторгла контракт с исполнителем в одностороннем порядке и настаивала на включении его в реестр недобросовестных поставщиков.
По итогам рассмотрения материалов комиссия УФАС не увидела признаков недобросовестности компании - исполнитель сделал все от него зависящее, чтобы в срок исполнить контракт - и приняла решение не включать ООО «Северо-западная инжиниринговая компания» в реестр недобросовестных подрядчиков.