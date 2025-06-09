Общество

Аэропорт Пскова получил 1-ю категорию для посадки в сложных метеоусловиях

Международный аэропорт Пскова имени Княгини Ольги получил 1-ю категорию для точного захода на посадку по приборам. Соответствующий сертификат Росавиации подтверждает готовность аэропорта принимать самолеты в условиях ограниченной видимости, сообщили губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram-канал

Губернатор отметил, что документ выдан по результатам успешного прохождения экспертной лётной проверки аэропорта. Начало действия – с 13 июня.

Ранее в рамках модернизации аэропорта была установлена система СП-90 — комплекс радиотехнического и светосигнального оборудования, обеспечивающий автоматический заход на посадку при низкой облачности.

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«Это важный шаг для развития нашего аэропорта, который позволит принимать самолеты при плохих погодных условиях. Уверен, это позволит привлечь в регион новые авиакомпании, будет способствовать развитию авиамаршрутов и туристической привлекательности региона», — отметил Михаил Ведерников.