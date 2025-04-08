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Систему для посадки самолетов в непогоду проверяют в псковском аэропорту. ВИДЕО

В Международном аэропорту Псков имени княгини Ольги несколько дней проходит лётная проверка системы посадки СП-90, сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«Облёт совершает группа экспертов воздушной лаборатории на базе самолёта АН-26», - отметил губернатор.

СП-90 – это комплекс радиотехнического и светосигнального оборудования. Система обладает целым рядом технических преимуществ. В частности, она обеспечит самолётам более точный заход на посадку даже при низкой облачности.

«У нас происходит облёт светосигнального оборудования и облёт системы посадки СП-90. Летающая лаборатория на базе самолёта Ан-26 со специалистами на борту. После окончания облёта будет выдан сертификат лётной проверки и потом все документы вместе с наземным сертификатом оборудования осмотра, со всеми остальными документами все уедет в Росавиацию для того, чтобы аэродром получил категорию. Рассчитываем на первую. Надеемся, что получим», - поделился генеральный директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов.

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«Успешное прохождение лётной проверки позволит псковской воздушной гавани стать аэродромом 1-й категории посадки ИКАО», - заключил Михаил Ведерников.