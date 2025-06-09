Общество

С 1 сентября в российских школах ограничат объем домашних заданий

В России ввели нормы по объему домашних заданий для школьников. Новые нормативы начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы, которое состоялось в рамках подготовки к проведению правительственного часа на тему «Об охране здоровья школьников и о развитии физической культуры и массового детско-юношеского спорта».

По словам министра просвещения, новые требования, нормирующие нагрузку для учеников, уже закреплены на законодательном уровне. Приказ № 704 вступает в силу уже в этом году, он устанавливает календарно-урочное планирование с учетом времени на изучение того или иного предмета, количество контрольных и проверочных работ, домашние задания.

«Приказ согласован с Роспотребнадзором, учитывает все требования, чтобы исключить чрезмерную нагрузку на учеников. Очень важно, чтобы регионы им руководствовались в организации учебного процесса», — отметил Сергей Кравцов.

Как отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, в сфере образования ведется системная работа по созданию безопасных условий пребывания детей в образовательных организациях, а также обеспечивается сбалансированная учебная и внеучебная нагрузка для школьников, идет разработка единого расписания уроков.

Пересмотреть нагрузку в школах еще в начале декабря 2024 года предлагала первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, сегодня школьная программа ориентирована исключительно на академические достижения школьников. При этом физическое и эмоциональное благополучие детей уходит на второй план. Это приводит к тому, что школьники испытывают проблемы со здоровьем, хроническую усталость и стресс. Помимо этого, депутат предложила пересмотреть подход к домашним заданиям так, чтобы они были направлены на закрепление материала, а не на «механическое выполнение большого объема работы».

Проблему также поднимал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он рассказал, что ему поступают многочисленные жалобы от родителей российских школьников на чрезмерно высокую нагрузку в школах. Он рассказал, что сегодня школьники в среднем проводят за учебой по 8-10 часов в день. Помимо этого, родители жалуются на постоянное усложнение учебной программы, на чрезмерный объем и сложность домашних заданий, а также на подготовку к контрольным и единому государственному экзамену. Володин добавил, что каждый третий российский школьник учится по субботам, пишет РБК.