Общество

В Пскове почти каждый второй старшеклассник выполняет «домашку» с помощью ИИ — опрос

В Пскове почти каждый второй старшеклассник выполняет «домашку» с помощью ИИ. При этом пока лишь 11% учителей знают, как бороться с этим. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Искусственный интеллект все глубже проникает во все сферы нашей жизни, в том числе и в среднее образование. По словам родителей, его активно используют школьники — для выполнения домашних заданий. Матери и отцы не всегда могут проконтролировать выполнение «домашки», но, тем не менее, уже 25% родителей учеников 5—6 классов точно знают, что их чадо обращается за решениями к ИИ. Среди родителей обучающихся 7—9 классов каждый третий знает, что ребенок выполняет домашнюю работу с помощью нейросетей, а среди родителей старшеклассников — почти каждый второй.

11% педагогов сообщили, что постоянно сталкиваются с заданиями, выполненными с помощью ИИ, и пытаются бороться с этим. По их словам, выявить такие работы несложно, например, задавая ученику уточняющие вопросы или предлагая решить аналогичные задания у доски. При решении математических задач искусственный интеллект нередко выдает алгоритмы, которые не изучали в школе. Некоторые учителя признают, что «борьба в основном заключается в санкциях к тем, кто просто списал с нейросетки и не проработал тему сам». Уже есть преподаватели, которые учат детей, как правильно использовать возможности ИИ: например, для поиска источников информации или создания плана работы. 28% учителей пока не знают, как предотвратить бездумное использование учащимися генеративных моделей при выполнении домашних работ, а 31% заявили, что еще не сталкивались с такими ситуациями.