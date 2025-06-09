Антон Мороз поручил ускорить темпы строительства школы в Гдове

Строящуюся школу в городе Гдове с рабочим визитом посетил вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», победитель предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 Антон Мороз. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Видео: Антон Мороз / Telegram
Объект возводится в рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и рассчитан на 825 мест.
По словам подрядчика, готовность объекта составляет порядка 75%. Завершены работы по внешнему контуру, ведётся отделка помещений, часть учебных классов уже полностью готова. Вместе с тем остаются проблемные участки:
Тем не менее подрядчик настроен завершить строительство в срок. 1 сентября этого года новая школа должна распахнуть свои двери для учеников.
«Поручил ускорить темпы работ и увеличить количество рабочих на объекте. Уверен, при должной мобилизации ресурсов и усилении темпов работ школа будет готова принять учеников в новом учебном году. В рамках курирования через систему саморегулирования подрядчиков, входящих в состав СРО, продолжим внимательно следить за ходом строительства», - сказал Антон Мороз.
Напомним, также Антон Мороз посетил стройплощадку школы с дошкольным отделением в поселке Смуравьево-2 Гдовского района.