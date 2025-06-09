Общество

Псков может лишиться права стать столицей Ганзейского союза в 2033 году

Псков может лишиться права стать столицей Ганзейского союза и проводить Международный фестиваль «Ганзейские дни Нового времени» в 2033 году. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

В 2033 и 2034 годах проведение Международных Ганзейских дней было закреплено за русскими городами — Псковом и Калининградом. С 5 по 8 июня 2025 года в шведском городе Висбю прошли 45-е Международные Ганзейские дни. По информации источников ПЛН, там было принято решение передать проведение фестиваля в 2033 и 2034 годах другим городам — бельгийскому Брюгге и немецкому Халле.

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Напомним, Псков рассчитывает принять Дни Ганзы в 2033 году — в год, когда будет отмечаться 1130-лет с момента первого упоминания города в летописи.

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В 2019 году Псков принял XXIX Международные Ганзейские дни Нового времени с 27 по 30 июня, став вторым российским городом, который принял на своей земле Ганзейские дни. Подготовку контролировал федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец, а также региональный оргкомитет под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

В 2019 году в Ганзейских днях приняли участие 72 европейских Ганзейских города из Германии, Норвегии, Бельгии, Латвии, Эстонии, Нидерландов, Польши, Исландии, Эстонии, Швеции, Франции, Польши, Белоруссии и 17 российских городов. Официально зарегистрированных участников из ганзейских городов было 1864 человека, из них 1297 иностранных граждан и 567 российских. 11 стран и 60 городов были представлены на Ганзейском рынке.

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Стоит отметить, что на официальном сайте Ганзейского союза города России и Белоруссии после 2022 года исчезли с карты городов-членов союза.

История «Ганзы» начиналась в средние века с небольшой группы купцов, которая к XIII веку превратилась в мощный союз городов Северной Германии, создавший прочные торговые связи от Англии до русских земель и Финляндии. Сегодня Ганзейское сообщество - одно из крупнейших общественных объединений в Европе.

Ежегодно в одном из городов Новой Ганзы проходит международный фестиваль «Ганзейские дни Нового времени».