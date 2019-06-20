Общество

Елена Полонская открыла Ганзейский рынок в Пскове. ФОТО

Церемония открытия Ганзейского рынка состоялась сегодня, 28 июня, на Октябрьской площади Пскова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей в ней приняли участие президент Международного Ганзейского союза Нового времени Ян Линденау и и. п. главы города Пскова Елена Полонская.



«Я очень рад, что мы снова все собрались перед открытием Ганзейского рынка. Мы радуемся его разнообразию, представлены не только туристические возможности городов, но и различные напитки и еда. Это позволяет по-настоящему праздновать Ганзейские дни. Вчера на открытии я сказал, что когда представители Ганзейских городов начинают что-то праздновать, всегда появляется солнце. Сегодняшний день - лучшее этому подтверждение», - заявил Ян Линденау.



Он также поблагодарил руководство города и всех псковичей за оказанное гостеприимство.



Елена Полонская отметила, что на Ганзейском рынке, как и в ганзейские времена ремесленники, купцы пытаются представить свой регион в наилучшем виде, продемонстрировать все богатство и разнообразие товаров



«Нам очень приятно видеть участников Ганзейского рынка не только из Пскова, но и из других городов России и мира. Мы открыты для всех туристов и инвесторов», - заявила и. п. главы города Пскова.



Она пожелала ремесленникам хорошей прибыли, а покупателем приятных эмоций от посещения рынка и покупок.



По традиции, рынок открыли ганзейские певцы из Голландии. Перед своим выступлением, коллектив подарили и. п. главы города Елене Полонской символ ганзейского рынка в Голландии - деревянные ботинки.



Ганзейский рынок - это «сердце» Ганзы. Каждый город-участник Ганзейского движения всегда старается наиболее красочно представить туристический потенциал своего края, народные традиции, характерные для данной местности, украсить выставочный стенд в соответствующем народном стиле.

Напомним, на выставочных площадках все три дня будут работать представители городов, готовые к живому общению с жителями Пскова, будет звучать аутентичная музыка, будут организованы малые костюмированные представления.

Особым украшением Ганзейского рынка станет Русская слобода - калейдоскоп презентационных стендов русских ганзейских городов.