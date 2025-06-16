Общество

В ГД внесли проект о запрете публичных богослужений в многоквартирных домах

Депутаты ГД от фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о запрете проводить публичные богослужения в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов, законопроект доступен в думской базе данных.

«Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 12 и 16 федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях направлен на ограничение проведения публичных богослужений, религиозных обрядов и церемоний в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В ней отмечается, что сейчас нежилые помещения в многоквартирных домах используются в качестве объектов для проведения религиозных обрядов и церемоний. Ограничений по их проведению нет, ввиду чего ограничивается удобство жителей многоквартирных домов.

«Данный факт вызывает серьезные недовольства и опасения у собственников помещений в многоквартирных домах. Скопления многочисленных групп посторонних людей, не проживающих в многоквартирном доме, в том числе нелегальных мигрантов, увеличивают риски ухудшения криминогенной ситуации в районе, провоцируют бытовые конфликты, нарушают нормы противопожарной и общественной безопасности. Особую озабоченность у жителей вызывает ситуация с безопасностью детей во дворах и детских социальных учреждениях при нахождении рядом с ними большого количества незнакомых людей», - подчеркивается в пояснительной записке.

Кроме того, законопроект предусматривает отказ в регистрации религиозных организаций, если они размещаются и проводят богослужения в жилых и нежилых помещениях жилых, в том числе многоквартирных домов, пишет РИА Новости.