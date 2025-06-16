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Общество

«Зверьё моё»: Спаниели на службе в полиции. ВИДЕО

19.06.2025 10:40|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», который вышел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 19 июня. Он был посвящён профессионалам, занимающимся подготовкой служебных собак, и приурочен ко Дню кинологических подразделений МВД России, который отмечается 21 июня.

К ведущей Ульяне Лаблюк пришла начальник Центра кинологической службы МО МВД России «Опочецкий» капитан полиции Наталья Иванова. В студии поприсутствовал один из её напарников по кличке Еши-Джампо. 

Гостья рассказала о своём пути в кинологию и особенностях дрессировки четвероногих для прохождения службы в органах внутренних дел. Каковы главные характеристики спрингер-спаниелей, и для какой работы они подходят? Какими качествами должен обладать служебный пёс? К каким нагрузкам следует быть готовым кинологу, и почему служебным собаководством чаще занимаются женщины? С чего начинать воспитание любой собаки, и какие правила важно соблюдать в летний период? 

Повтор выпуска в 18.40. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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