Общество

«Дневной дозор»: Как побороть растение-убийцу?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как победить борщевик?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В советские годы борщевик Сосновского, по одной из версий, завезли в Россию из США, как кормовую культуру для крупного рогатого скота, кладезь витаминов и протеинов. Только не учли один факт: в корм пригодны только молодые растения. Переросшие стебли становятся ядовитыми, и молоко после употребления в корм коровами становится горьким.

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В Норвегии борщевик как кормовую культуру пытались вводить раньше, чем в СССР, но снижение качества молока не заставило себя долго ждать, и эксперимент быстро завершили. Исследования норвежских ученых были в открытом доступе, и, возможно, если бы советские аграрии сразу обратили на них внимание, то беды можно было бы избежать. Так или иначе, выводы о непригодности ядовитого растения, как корма для КРС, последовали позднее, и тогда было принято решение просто оставить борщевик в покое, с надеждой, что тот сам исчезнет, но не тут-то было.

Ядовитый борщевик никуда не исчез, более того, он перерос в экологическую катастрофу для северной и средней полосы России.

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На сегодняшний день в Псковской области значительные территории заражены борщевиком. Бывшие сельхозугодья, колхозные поля - оккупированы опасным растением, высота которого порой достигает четырёх метров. Более того, вредитель уже стал «городским жителем», нередко его можно встретить на обочинах дорог даже в центре Пскова. Растение-убийца уничтожает флору вокруг себя, распространяясь с бешеной скоростью, и представляет большую опасность для человека, его ядовитый сок вызывает сильные ожоги.

Власти уже давно бьют тревогу, работа по борьбе с борщевиком ведется, но она скорее профилактическая, направлена на уничтожение верхней части растения, это позволяет замедлить его рост и не дает ему дойти до стадии цветения и распространения семян. Однако корневая система при таком подходе остается нетронутой, а значит, спустя какое-то время он вылезет на этом месте снова. По словам властей, нужна целая программа по уничтожению культуры-вредителя, но без федеральной поддержки и колоссального вливания средств с ним не справиться.

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Для сведения: Белоруссия тоже испытывала сложности с борщевиком, но соседи смогли его победить. Президент Белоруссии Александр Лукашенко издал указ о конфискации у колхозов земель, поросших борщевиком, и проблема дивным образом начала решаться. Популяция борщевика сократилась в разы и продолжает снижаться.

В Эстонии в борьбе с борщевиком используют тактику вытеснения - сажают топинамбур и козлятник, рядом с которыми борщевик не выживает.

В Псковской области с этого года к борьбе с борщевиком подключили современные технологии. Жители региона отмечают очаги распространения на интерактивной карте и с помощью беспилотников обрабатывают эти участки гербицидами. Первооткрывателем такого ноу-хау стал Локнянский район.

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Как побороть растение-убийцу? Есть ли надежда на то, что от него можно будет избавиться в ближайшие годы? Зададим эти вопросы нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

Заместитель главы администрации города, курирующий деятельность городского хозяйства, Алексей Саенко отметил, что больше всего подвержены зарастанию борщевиком территории на окраинах областного центра, приближенные к сельскохозяйственным угодьям: со стороны Родины, полей по Леона Поземского, есть также несколько очагов по улице Технической. Алексей Саенко рассказал о том, сколько средств заложено в бюджет города на мероприятия по уничтожению опасного сорняка и как управление городского хозяйства ведет с борщевиком борьбу.

«За 2025 год на борьбу с борщевиком Сосновского на неразграниченных территориях Пскова выделено 3 миллиона рублей. На эту сумму уже заключены муниципальные контракты. Подрядчик использует в работе гербицид избирательного действия, который используется однократно и воздействует на листья борщевика, на ствол и, в том числе, некротизирует, то есть убивает корневую систему, накапливаясь в почве. Негативно воздействует на всхожесть семян. При невозможности использования этой химической обработки в таких общественных местах, как парки, детские площадки и подохранные зоны, подрядная организация производит скашивание борщевика. Это происходит порядка трёх раз за сезон, что предотвращает цветение и негативно влияет на вегетацию этого растения. У нас первая заявка на обработку борщевика была исполнена подрядной организацией 27 мая, работы дальше производили, исходя из погодных условий, так как наличие дождя само по себе негативно влияет на эффективность обработки. Подрядная организация выбирала время, когда можно будет без дождя и обильного переувлажнения качественно обрабатывать территории. Также у нас борьба с борщевиком происходит в рамках содержания международной сети, происходит это методом штыкования стеблей борщевика, выкапывания корневой системы и покоса».

Депутат Псковской городской Думы, экс-глава города Пскова Сергей Гаврилов рассказал, что жалоб на борщевик от жителей поступает много, и проблема действительно актуальная, но, на его взгляд, те методы, которые существуют в борьбе с борщевиком, достаточно эффективны, и ничего нового изобретать не нужно. Просто работа должна быть коллективной и комплексной, а не такой, как сейчас, когда государственную территорию обрабатывают, а частные участки зарастают ядовитым сорняком.

«Самый большой округ - №4 (Псковкирпич. Лепеши, Белый Мох, , и на его окраинах очень много борщевика. На протяжении 6-7 лет мы боремся с ним: выходят подрядчики, я выезжаю на контрольные выезды, пишу письма в управление городского хозяйства и в управление капитального заказчика. В этом году работам по химической обработке и покосу, мешает дождь, но работы идут. Борщевика много, жалоб много. Всё под контролем, на жалобы отвечаем, управление городского хозяйства в курсе. В этом году двухкратная обработка, покос и уборка листа, который поражён гербицидами. Вдоль речек, где населённые пункты, только покос, а вот на полях и бесхозных территориях используется химия. Многие проблемы идут из того, что частники халатно относятся к уборке борщевика, из-за этого он распространяется. На сессии Псковской городской Думы было принято решение штрафовать нерадивых собственников».

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин рассказал о том, как проходила первая в текущем году обработка территорий от зарослей борщевика с помощью беспилотников, и о трудностях, с которыми пришлось столкнуться в процессе проведения работ.

«Подрядчик сейчас частично обработал те территории населённых пунктов, которые были ему в контракте прописаны. Мы сейчас проверяем, как сработали яды, которые распылялись на борщевик. Во многих местах подрядчик, к сожалению, не справился с задачей. Здесь есть объективные причины - погодные условия. У нас целый месяц шли сильные дожди, а в дождь обрабатывать борщевик нельзя. И, я так понимаю, подрядчик в какой-то степени не рассчитал свои силы на слишком большие площади. Поэтому сейчас посмотрим на эффективность первой обработки, которая прошла, в том числе, с использованием беспилотного летательного аппарата, а дальше можно будет делать какие то выводы».

Глава Островского района Дмитрий Быстров поделился мнением о том, как можно наиболее эффективно побороть борщевик и как в муниципалитете происходит обработка территорий от вредоносного сорняка.

«Мы боремся с этой проблемой, как и другие — заключаются договоры, выделяются средства, в том числе из областного бюджета. Тут неизменно одно решение, что если поля обрабатывать, то есть сельхозпроизводство развивать, тогда, соответственно, там борщевик расти не будет. В рамках тех субсидий, которые выделяются, мы убираем и полосы отвода железных дорог, и территории муниципальной земли — это делают органы местного самоуправления. Поэтому чем-то особенным наш район не отличается от других муниципалитетов. Надо стремиться к тому, чтобы вся земля обрабатывалась и все собственники следили за борщевиком».

Руководитель крестьянского фермерского хозяйства «Прометей» в Гдовском районе, депутат Гдовского районного Собрания, доктор сельскохозяйственных наук Александр Конашенков считает, что эстонский способ борьбы с борщевиком нам не подходит. Территории не те. Все поля козлятником не засеешь, да и топинамбура столько нет, сколько растет в наших краях борщевика. Александр Конашенков считает, что существующие методы борьбы с агрессивным сорняком не приносят плодов, потому что точечное устранение растения не предотвращает его разрастания, нужна масштабная, комплексная работа. Также доктор сельскохозяйственных наук рассказал, где борщевику больше всего нравится расти и как его рост можно сократить.

«В основном борщевик растёт вдоль дорог и в лесополосах — это один из главных источников распространения. Чрезвычайно сложно его оттуда вытравить. То, что предпринимают дорожники, — это сделать невозможно такими усилиями. Если от борщевика вдоль дороги можно избавиться, то глубже в лесополосе его не взять. Нельзя полностью уничтожить борщевик, но можно сократить ареалы его распространения до минимума. Но непонятно, кто будет бороться с ним на землях, которые никому не принадлежат. Нужен довольно сильный яд и несколько лет, чтобы его вытравить».

Директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов не считает существующие методы борьбы с борщевиком эффективными. Для того, чтобы решение проблемы сдвинулось с мертвой точки, по мнению Андрея Тарасова, нужно обращаться за помощью к науке.

«Надо привлекать науку. Прежде всего брать институты, которые могут подсказать методы, с помощью которых можно действительно осуществить деятельность по уничтожению борщевика. Либо это экологические методы, либо химические, и, соответственно, разработать методику. Народными методами явно не получается, поэтому надо обращаться к учёным. Что касается псковской управляющей организации "Псковжилсервис", то у нас придомовые территории небольшие, поэтому тут особого труда не составляет бороться с борщевиком. Но в городе и Псковском районе заросли очень большие, и методы, которые сейчас используются, явно показывают неэффективность».

Проблема борщевика по-прежнему остается актуальной. Много лет власти не могут с ней справиться. Летом, когда вы отдыхаете, гуляете по опушкам, фотографируетесь на лугу на фоне заката или прогуливаетесь по старым деревенским тропинкам, не стоит забывать о таком опасном соседе, как борщевик. К сожалению, пока те методы, которые существуют по его уничтожению, мало эффективны, об этом говорят и все наши собеседники. Видимо, пока формула по ликвидации сорняка-терминатора не выведена, нужно учиться с ним сосуществовать и ждать. В конце концов, с печенегами и половцами мы справились, значит, когда-нибудь и борщевик победим.

Александра Братчикова