«Дневной дозор»: Как побороть растение-убийцу?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как победить борщевик?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
В советские годы борщевик Сосновского, по одной из версий, завезли в Россию из США, как кормовую культуру для крупного рогатого скота, кладезь витаминов и протеинов. Только не учли один факт: в корм пригодны только молодые растения. Переросшие стебли становятся ядовитыми, и молоко после употребления в корм коровами становится горьким.
В Норвегии борщевик как кормовую культуру пытались вводить раньше, чем в СССР, но снижение качества молока не заставило себя долго ждать, и эксперимент быстро завершили. Исследования норвежских ученых были в открытом доступе, и, возможно, если бы советские аграрии сразу обратили на них внимание, то беды можно было бы избежать. Так или иначе, выводы о непригодности ядовитого растения, как корма для КРС, последовали позднее, и тогда было принято решение просто оставить борщевик в покое, с надеждой, что тот сам исчезнет, но не тут-то было.
Ядовитый борщевик никуда не исчез, более того, он перерос в экологическую катастрофу для северной и средней полосы России.
На сегодняшний день в Псковской области значительные территории заражены борщевиком. Бывшие сельхозугодья, колхозные поля - оккупированы опасным растением, высота которого порой достигает четырёх метров. Более того, вредитель уже стал «городским жителем», нередко его можно встретить на обочинах дорог даже в центре Пскова. Растение-убийца уничтожает флору вокруг себя, распространяясь с бешеной скоростью, и представляет большую опасность для человека, его ядовитый сок вызывает сильные ожоги.
Власти уже давно бьют тревогу, работа по борьбе с борщевиком ведется, но она скорее профилактическая, направлена на уничтожение верхней части растения, это позволяет замедлить его рост и не дает ему дойти до стадии цветения и распространения семян. Однако корневая система при таком подходе остается нетронутой, а значит, спустя какое-то время он вылезет на этом месте снова. По словам властей, нужна целая программа по уничтожению культуры-вредителя, но без федеральной поддержки и колоссального вливания средств с ним не справиться.
Для сведения: Белоруссия тоже испытывала сложности с борщевиком, но соседи смогли его победить. Президент Белоруссии Александр Лукашенко издал указ о конфискации у колхозов земель, поросших борщевиком, и проблема дивным образом начала решаться. Популяция борщевика сократилась в разы и продолжает снижаться.
В Эстонии в борьбе с борщевиком используют тактику вытеснения - сажают топинамбур и козлятник, рядом с которыми борщевик не выживает.
В Псковской области с этого года к борьбе с борщевиком подключили современные технологии. Жители региона отмечают очаги распространения на интерактивной карте и с помощью беспилотников обрабатывают эти участки гербицидами. Первооткрывателем такого ноу-хау стал Локнянский район.
Как побороть растение-убийцу? Есть ли надежда на то, что от него можно будет избавиться в ближайшие годы? Зададим эти вопросы нашим экспертам в программе «Дневной дозор».
Заместитель главы администрации города, курирующий деятельность городского хозяйства, Алексей Саенко отметил, что больше всего подвержены зарастанию борщевиком территории на окраинах областного центра, приближенные к сельскохозяйственным угодьям: со стороны Родины, полей по Леона Поземского, есть также несколько очагов по улице Технической. Алексей Саенко рассказал о том, сколько средств заложено в бюджет города на мероприятия по уничтожению опасного сорняка и как управление городского хозяйства ведет с борщевиком борьбу.
Депутат Псковской городской Думы, экс-глава города Пскова Сергей Гаврилов рассказал, что жалоб на борщевик от жителей поступает много, и проблема действительно актуальная, но, на его взгляд, те методы, которые существуют в борьбе с борщевиком, достаточно эффективны, и ничего нового изобретать не нужно. Просто работа должна быть коллективной и комплексной, а не такой, как сейчас, когда государственную территорию обрабатывают, а частные участки зарастают ядовитым сорняком.
Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин рассказал о том, как проходила первая в текущем году обработка территорий от зарослей борщевика с помощью беспилотников, и о трудностях, с которыми пришлось столкнуться в процессе проведения работ.
Глава Островского района Дмитрий Быстров поделился мнением о том, как можно наиболее эффективно побороть борщевик и как в муниципалитете происходит обработка территорий от вредоносного сорняка.
Руководитель крестьянского фермерского хозяйства «Прометей» в Гдовском районе, депутат Гдовского районного Собрания, доктор сельскохозяйственных наук Александр Конашенков считает, что эстонский способ борьбы с борщевиком нам не подходит. Территории не те. Все поля козлятником не засеешь, да и топинамбура столько нет, сколько растет в наших краях борщевика. Александр Конашенков считает, что существующие методы борьбы с агрессивным сорняком не приносят плодов, потому что точечное устранение растения не предотвращает его разрастания, нужна масштабная, комплексная работа. Также доктор сельскохозяйственных наук рассказал, где борщевику больше всего нравится расти и как его рост можно сократить.
Директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов не считает существующие методы борьбы с борщевиком эффективными. Для того, чтобы решение проблемы сдвинулось с мертвой точки, по мнению Андрея Тарасова, нужно обращаться за помощью к науке.
Проблема борщевика по-прежнему остается актуальной. Много лет власти не могут с ней справиться. Летом, когда вы отдыхаете, гуляете по опушкам, фотографируетесь на лугу на фоне заката или прогуливаетесь по старым деревенским тропинкам, не стоит забывать о таком опасном соседе, как борщевик. К сожалению, пока те методы, которые существуют по его уничтожению, мало эффективны, об этом говорят и все наши собеседники. Видимо, пока формула по ликвидации сорняка-терминатора не выведена, нужно учиться с ним сосуществовать и ждать. В конце концов, с печенегами и половцами мы справились, значит, когда-нибудь и борщевик победим.
Александра Братчикова