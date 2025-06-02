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Экономика

Беспилотниками по борщевику

02.06.2025 16:21|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области с этого года к борьбе с борщевиком подключили современные технологии. Жители региона отмечают очаги распространения на интерактивной карте, а обрабатывают заразу ядом с помощью беспилотников. Как в регионе приспособили сельскохозяйственные дроны для распыления отравы против опасного сорняка и почему оптимизм по поводу их использования пока осторожный, выяснила обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

 

Приятная неожиданность

Один из муниципалитетов, над которым отраву против борщевика распыляют дроны, стал Локнянский округ. Когда объявили аукцион, глава округа Иван Белугин начал по всему Северо-Западу разыскивать фирмы, которые задействуют беспилотную авиацию, чтобы пригласить к участию в конкурсе. И никого не нашел. Но на ловца и зверь бежит. Победитель аукциона, появившись в местной администрации, сообщил, что ему для работы требуется специальное разрешение. Небо над Псковской областью с мая 2023 года закрыто для полетов гражданских беспилотников. Исключения делают только в особых случаях. Борьба с борщевиком - случай как раз такой. А победившая компания задействует в своей работе дроны.

«Это стало приятной неожиданностью, - говорит Иван Белугин. - Конечно, мы выдали разрешение. И жителей предупредили, что дрон будет летать санкционированно. Люди сразу стали беспокоиться, чтобы не забыли про них».

Территории, занятые борщевиком, в Локнянском округе.

В округе борщевиком заражено примерно 600 га, эта площадь сопоставима с территорией окружного центра - поселка Локни. Главные очаги давно известны, преимущественно, сорняк расползается от федеральной и региональной трасс. Бывает, что отдельные растения, пробивающиеся на новых местах, сотрудники администрации ликвидируют вручную, не дожидаясь захвата ими территории. Но, конечно, для решения проблемы в комплексе и подход нужен системный.

В прошлом году губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о создании интерактивной карты, https://hogweed-map.pskov.ru/ на которую наносятся очаги распространения борщевика.

«Теперь у нас есть рабочий инструмент, который надо взять в руки, - сказал глава региона. - Как показывает практика, само собой ничего не работает. Поэтому со следующего года эффективность реализации мер борьбы с борщевиком будет включена в оценку эффективности глав муниципалитетов. Таким образом будет закреплена персональная ответственность за результат по работе в этом направлении».

Псковская Лента Новостей не раз поднимала проблему зарастания земель в регионе бывшей сельхозкультурой, превратившейся в опасный сорняк. Небольшая по территории Псковская область занимает пятое место в стране по площади, захваченной борщевиком. Он расползается, несмотря на возможность изымать заросшую землю у собственников. Как раз частные территории являются серой зоной, с которой непонятно, что делать, но с которой семена активно распространяются вокруг.

Прошлый сезон в Локне успехов в борьбе с борщевиком не принес.

Власти на местах централизованно борются с борщевиком на муниципальных землях. Однако локнянцев подвел прошлогодний подрядчик. Выиграв контракт, тот не спешил выходить в борщевичные заросли. Ссылался на неподходящую погоду и другие неприятности, мешающие приступить к работе.

«Потом вышел и сделал вид, что что-то делает. Так и дотянул до цветения. От того, что мы его с прокуратурой наказали, не заплатили — нам не легче, борщевик в это время рос», - сокрушается Иван Белугин.

Словом, прошлый сезон оказался потерян. Потому и искал глава кого-то с принципиально новым подходом. В нынешнем сезоне локнянцы хотя и испытывают оптимизм, но сдержанный: надо посмотреть, каким будет результат. Обработка должна завершиться до 16 июня. Затем ее на тех же местах повторят в августе. Главная задача — не допустить цветения растения и разлета семян по округе.

«Надеемся, что яды хорошо сработают, - предполагает глава. - Борщевик не сразу погибает, растения должны визуально пожелтеть и засохнуть. Потом по этим же местам надо второй раз пройти, добить, что не пожелтело. В следующем году в этих местах кратно меньше должно остаться растений».

Иван Белугин сравнивает работу подрядчика с дроном и традиционный способ обработки. Сравнение не в пользу последнего. Если человек за один день с большими предосторожностями может пройти не более гектара, то дрон распыляет раствор на 15-30 га за раз. При этом, обработка отличается и от сброса ядохимикатов с «кукурузника», практиковавшегося в советское время. Тогда отрава лилась на поля бочками, где надо и не надо, что приводило порой к гибели пчел и другим неприятным последствиям для сельского хозяйства. А дрон трудится точечно, по заданным координатам, для его работы достаточно небольшой канистры. Однако пока Иван Белугин не спешит возлагать на новые технологии большие надежды, внимательно наблюдая, как справится нынешний подрядчик.

Экспериментальный сезон

Бак объемом 20 литров поднимают в воздух шесть моторчиков с пропеллерами. Оператор на земле с помощью пульта управления направляет аппарат к месту обработки, учитывая силу и направление ветра. От него зависит на какое расстояние — вплоть до восьми метров — разлетится шлейф распыляемой жидкости. С пульта включается насос, выпускающий струю. Атомайзеры регулируют размер капель, помельче сойдут, если штиль, покрупнее нужны при ветре. Жидкость — так называемая «бочковая смесь», гербицид из трех компонентов. Один из них — «прилипатель», который закрепляет яд на листьях сорняка.

Сорняк растет не сплошными плантациями, а в разных неудобьях.

Так вкратце свою работу описывает Александр. Он — айтишник, с большим опытом управления видеодроном. Его партнер — фермер Владимир с 10-летним опытом в сельском хозяйстве. Оба — пилоты легкомоторной авиации. Страсть к небу свела их с производителем сельскохозяйственных дронов на юге страны. Там, где под жарким солнцем раскинулись бескрайние поля, полные будущего урожая, беспилотники используют для внесения удобрений а также, когда надо защитить посадки от вредителей и сорняков.

«Попрактиковались на агродронах, поняли, как это можно применить у нас в области, и решили, что надо пробовать», - рассказывает Александр, с чего начинался бизнес.

Нынешний сезон — первый. Можно сказать, экспериментальный. Например, уже понятно, что для борьбы с борщевиком беспилотник удастся поднять не всегда. Если поле с пшеницей колосится до горизонта, то борщевик обитает и по оврагам, и перемежается порослями кустов с деревьями. Маневрировать в ручном режиме между высокой растительностью очень непросто и даже опасно для аппарата – велика опасность зацепить препятствие. В остальных случаях дрон гораздо эффективнее наземного опрыскивания. На электронной карте остается трек, по которому понятно, где и сколько химиката было распылено.

«Дрон полезен, когда человеку не подойти, опасно для здоровья, или есть риск распространения семян. А дрон прилетит туда, куда не залезет ни техника, ни человек. Участок в несколько гектар дрон обрабатывает за считанные минуты. Но проблема наших территорий в том, что это зачастую небольшие разрозненные кусочки или заросшая местность, - констатирует Александр, - тогда приходится задействовать «сухопутную бригаду», по старинке».

Зато с дрона можно обработать места, куда по земле для опрыскивания не добраться.

К новой технологии пока внимательно приглядываются в региональном комитете по сельскому хозяйству.

«Результат сможем проанализировать по итогам, - отмечает Александр Шмелев, заместитель руководителя ведомства. - Скорость обработки с беспилотника высокая, но многое зависит от заказчика — вопрос в рациональном применении, в том, какие участки будут предоставлены. Дроны эффективнее при сплошной обработке больших площадей. Потенциал у этой технологии высокий, посмотрим, как муниципальные власти им распорядятся».

Он рассказал, что в этом году в шести муниципалитетах будет обработано с помощью дронов 320 га заросшей борщевиком земли. К использованию беспилотных систем подключается и агробизнес. Так, в одном из хозяйств на юге области беспилотники привлекают для внесения удобрений, борьбы с сорняками и вредителями.

«Каждый вид техники предназначен для своего, - Александр Шмелев не готов отринуть традиционные технологии. - Комбайны и тракторы нам не заменить, но беспилотник позволяет сэкономить ресурс более серьезной техники, он дешевле и может добраться туда, куда трактором не заедешь, например, в раскисшее от плохой погоды поле. В такой ситуации беспилотник незаменим, чтобы не допустить потери урожая. Есть поручение президента о развитии беспилотных авиационных систем, в этом русле и двигаемся. Думаю, все должно у нас получится».

То есть «будем посмотреть». Первых результатов борьбы беспилотников и борщевика ждут и в руководстве агропромышленного сектора региона, и в муниципалитетах. Ждет их и подрядчик, для которого все это тоже эксперимент. Но больше всего ждут жители Псковской области, желающие, наконец, увидеть сокращение площадей, занятых опасным сорняком.

Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
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