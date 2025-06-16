Общество

Малышу выдры в псковском подворье «Птичий дворик» выбрали имя

Детенышу выдры в подворье «Птичий дворик» выбрали имя, сообщается в группе подворья в соцсети «ВКонтакте».

Видео и фото: подворье «Птичий дворик» / «ВКонтакте»

«Друзья, малыша выдры назвали Барни! Он уже освоился, после купания любит поспать, любимое место - тёплый пол. По наблюдениям - на фото он милаш, в воде - брутальный дикий самец! Этот парень ничего не боится, ни с чем не играет, на любые незнакомые предметы даёт однозначный ответ - фырканье, которым предупреждает, что лучше у него на пути не вставать. Конечно же, обожает воду и подводное плавание, ну и заботливые ручки няни Сабины», - сообщили в подворье.

Напомним, малыша выдры нашли накануне, 17 июня, на берегу реки в центре Пскова.