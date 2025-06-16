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Имя малышу выдры выбирают в псковском «Птичьем дворике»

В «Птичьем дворике» появился малыш выдры. Об этом сообщили в социальных сетях подворья.

Фотографии: «Птичий дворик»

Накануне вечером в подворье поступил звонок. Рассказали, что на берегу реки в центре Пскова пищит бобрёнок, ищет маму.

«После получения видео мы сразу поняли, что это не бобрёнок, а выдрёнок, согласились принять малыша. Как вы помните, у нас был опыт с Бухлей, но она досталась нам в более раннем возрасте, а этот малыш постарше, брыкается, фырчит, молодому человеку, который его вылавливал, перекусал все руки», - рассказали в «Птичьем дворике».

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Детеныша посадили в клетку, у него был стресс.

«Настоящий детёныш дикой выдры, рычащий и кусающийся. Наша Сабина приручит даже тигра, он у неё ест и даёт себя купать, вытирать, на руки брать, животик чесать. Кстати, это мальчик! Выбираем имя, хотим назвать на букву "Б"», - уточнили в подворье.

Напомним, осенью 2023 года выдра Бухля пропала на территории подворья «Птичий дворик», теперь она живет на свободе. Вольер выдры заняла птица Баклаша.

Щенок выдры по кличке Бухля в подворье «Птичий дворик» появился осенью 2022 года.