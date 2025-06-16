Общество

Три соцконтракта заключили с участниками СВО в Псковской области с начала года

Три социальных контракта заключили с участниками СВО в Псковской области с начала 2025 года. Об этом заместитель председателя комитета по соцзащите Псковской области Татьяна Николаева заявила в объединенном пресс-центре ПЛН в рамках круглого стола, посвященного вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

«Те, кто демобилизовался из вооруженных сил, могут обратится за социальным контрактом. Эта работа уже продвигается. В 2025 году заключено уже три социальных контракта с участниками СВО, которые демобилизовались. Направления – грузоперевозки и мастерские», — сказала Татьяна Николаева.

Десять социальных контрактов заключены в 2025 году с членами семей участников СВО.

«На старте, особенно если нет опыта развития бизнеса, это сложно. Главное — иметь желание и мотивацию. Нужно обратится в учреждение соцзащиты по месту жительства. Там уже не первый год есть специалисты, которые работают с этим направлением», — уточнила Татьяна Николаева.

Отметим, круглый стол, посвященный вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, прошел 19 июня в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» под эгидой Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия».