Общество

«Зверьё моё»: В мире кошек, живущих под охраной сенбернара

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах «ПЛН FM» 3 июля. На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк пришли руководитель клуба любителей кошек «Леопольд», заводчик шотландских кошек и девон-рексов, владелец зоомагазина Виталий Цуркан и его годовалый сенбернар Семён Семёныч.

Гость рассказал о своём пути в мир кошек и особенностях содержания крупной собаки. Почему сенбернаров сложно найти, и как они уживаются с кошками? Каковы главные характеристики шотландцев и девон-рексов, чем они отличаются и кому подойдут? В каком уходе нуждается пёс, и для чего ему нужны витамины? Как правильно мыть животных, и почему перед тем, как завести питомца, важно максимально изучить информацию о породе? Об этом и многом другом - в текстовой версии радиопрограммы.

«Это затягивает»

- Виталий, добрый день! Вы пришли без кошек, зато привели чудесную собаку. Познакомьте нас со своим спутником.

- Это собака породы сенбернар. По документам его зовут Гладиатор Спартак. А так, Семён Семёныч - зато быстро. Это чудесная, добрая собака. Ему недавно исполнился один годик и три месяца. Он ещё подросток, только закрыл юниорский титул. Ждем открытый класс, чтобы можно было получать звания за другие титулы, другие дипломы. Скоро пойдем на ближайшие выставки, они практически каждый месяц проходят в Пскове, будем участвовать.

- Сколько весит подросток?

- Мы недавно взвешивались - около 70 кг.

- И он будет ещё больше?

- По росту - вряд ли он будет больше, чем сейчас. Но станет плотнее, пошире, вес наберет.

- Теперь расскажите о себе и о вашей деятельности, с чего все начиналось? Как так вышло, что у вас питомник шотландцев и девон-рексов, клуб любителей кошек, и вдруг появляется крупная собака?

- Все начиналось с маленького породистого котенка с документами, которого я подарил своей супруге. Раз есть документы, решили зарегистрироваться в псковском клубе любителей кошек, нас пригласили на выставку. Сходили один раз, и, видимо, новичкам везет: получили какой-то приз. Понравилось, сходили второй, третий раз. Через какое-то время появилась вторая кошечка, с ней тоже начали ходить. Это такое дело, оно затягивает - призы, кубки, можно в интернете выложить, что такой классный кот появился. В итоге получился питомник, начали профессионально заниматься, не просто размножать, а именно приобретать очень хороших животных, подбирать пары, чтобы получались отличные котята. В какой-то момент председатель одного питерского клуба мне говорит: «Вы хорошо показываете своих животных, каждый раз приезжаете на выставку», - и предложила поучаствовать на выставке в качестве стюарда. Это такой человек, который приносит животное и красиво его показывает, если владелец сам не может, не хочет, боится или волнуется. От того, как стюард или владелец покажет и представит своего котика, во многом зависит оценка на выставке. Я поучаствовал какое-то время в качестве стюарда, потом мне предложили стать судьей. Нужно было поучиться, какое-то количество выставок походить вместе с судьей, чтобы она все показала и рассказала, выучить стандарты, сдать экзамены. Это я тоже прошел, стал экспертом, сдав экзамены на русском и английском языках. Потом мы открыли свой клуб любителей кошек «Леопольд», он зарегистрирован в другой системе и состоит в международной ассоциации TopCat - это система для профессиональных владельцев, которые занимаются разведением, ходят на выставки, получают оценки и рейтинги. На их основе TopCat раз в год проводит выставку, где награждают животных и их владельцев, питомники, которые стали лучшими на основе рейтинга, в том числе российские. Есть отдельная рейтинговая система для России и общая, куда входят все страны. Там всегда очень красиво, много призов. Всё это классно, у нас все комнаты заставлены кубками и розетками. Но мы всегда мечтали завести большую собаку. Останавливало то, что она может грызть всё подряд, плюс собаке нужно место, большое пространство. Хотелось именно сенбернара, потому что он большой, мохнатый, выбирали длинношерстного. Они довольно редкие, тем более, сейчас многие предпочитают маленьких собак, они удобнее. А большие в последнее время совершенно не популярны.

Охранник с идеальной психикой

- Да, сейчас многие заводят маленьких собачек. Вы сказали, что сенбернары - это редкость, где вы взяли своего?

- Мы посмотрели кучу объявлений, и нам понравилась одна фотография. Хорошие питомники всегда стараются делать профессиональные фотографии. Мне понравилось и то, как владелец этого питомника с нами общался. У некоторых есть такая манера, в какой-то момент словно корона вырастает на голове, и они начинают плохо общаться с клиентами, особенно с новичками. А тут такой хороший доброжелательный человек оказался, сразу фотографии, видео нам прислала, показала всех щенков, которые имелись в наличии, все про них рассказала. Дело было перед Новым годом, дом у нас был построен - то есть, собаке было, где жить. Оставалось только съездить за щенком в Самару. Я собирался ехать сам, но цена билетов на новогодних праздниках сильно выросла, поэтому не сложилось. И тут сама владельца питомника говорит: «У нас девочка, сестра вашего мальчика, едет в другой город, и есть те, кто перевозит животных, хотите, и вам привезем». Я говорю: «Замечательно, привозите». Буквально через два дня щенок был у нас. 10 килограммов счастья, к тому моменту ему исполнилось два месяца. Представляете, котята до 3-4 месяцев маленькие, компактные, в одной комнате помещаются. А 5-6 таких щенков в два месяца уже будут разносить дом. Поэтому многие не хотят заводить в больших собак.

- Как у вас всё сложилось? С кошками Семён Семёныч дружит?

- Наши кошки привыкли, что в дом периодически приносят новых питомцев. Если в гости кто-то приходит, они всегда сбегаются посмотреть, кто пришел. Покрасовались и медленно рассасываются. Щенка принесли, тоже все сбежались: «Ох, ничего себе, огромная кошка появилась». Кошки к нему привыкли, они все титулованные, выставочные, поэтому не проявили к собаке особенного интереса. Ему тоже не интересно, раз с ним не играют. Есть один молодой кот, которого мы выхаживали практически с младенчества, - это его друг, который с ним играет, дразнит, хвост подставляет, Сёмка за ним гонялся постоянно. Но при этом ни одного своего подопечного ни разу не обидел. Он их, якобы, охраняет всех, они дружат, спят вместе. Может, конечно, своровать у кошек еды. В магазин часто приходят покупатели и говорят: «У меня собачка очень много ест». Спрашиваю, сколько, отвечают - 150 граммов. Я говорю: «Вы бы знали, сколько моя собачка ест!» В целом нам повезло с Сёмой, он не испортил ни одной игрушки, которая у него была с двухмесячного возраста. К его приезду мы подготовились - куча игрушек, вкусняшек, лежанка. И ни одной вещи не испорчено, при этом он их треплет, играет и всегда дает понять, когда ему скучно, приносит: «Давайте играть со мной». Характер вообще идеальный получился. На нашей первой выставке мы стоим, ждем своей очереди, Сёма лежит рядышком, и тут судья подходит со словами: «Я поражаюсь, всю выставку смотрю на вашу собаку - идеальная психика, классный питомник! Собака адекватная». Все бегают, лают, что-то еще, нервничают, а он лёг, ему интересно, вертит головой.

«Сначала почитайте!»

- При этом собака воспитана в питомнике кошек. Расскажите про ваших подопечных, которые, к сожалению, сегодня не смогли присутствовать. Шотландские и девон-рексы - это совершенно разные породы, насколько я знаю. А ещё есть британцы, которых легко перепутать с шотландскими.

- Совершенно правильно. Они отличаются в первую очередь по темпераменту. Относительно внешности: в шотландской породе присутствуют и прямоухие, и вислоухие, их отличает от британцев более лёгкий костяк, более растянутое тело, чуть-чуть другая шерсть. Некоторые говорят, что британцы более агрессивные, но это не так, все зависит от того, как владелец воспитает своего питомца. С самого начала, с приезда домой вы пытаетесь чему-то научить котёнка, а котёнок проверяет вас на прочность. А вдруг это пройдёт? Я сделаю вот это, а вдруг прокатит? Дрессируют владельца. Если тот сломался - всё, котёнок победил. Когда ему нужно будет, он придёт, вы его погладите. Если нет, начнёт кусаться, царапаться, и вы, соответственно, отпустите. Нам в этом плане повезло, наши шотландцы ласковые, компактные, контактные, очень хорошо себя ведут со всеми окружающим, даже с маленьким йорком и сенбернаром. Девон-рексы - совсем другая порода. Но! Это порода, которая больше рассчитана на человека, они очень человеколюбивые. Придёте домой, и он будет рассказывать, что за весь день произошло, кто что съел, кто кого укусил и обидел. На ручки будут забираться, мои на плечо залезают. Эта порода более подвижная, чем шотландцы, они будут лазить по всем шкафам. Конечно, на люстрах и обоях не видел, но те котята, которые были проданы в другие дома, там бывает и такое. Все владельцы, кому были проданы котята, присылают фотографии, хвастаются своими питомцами. А мы выкладываем их в интернете, чтобы тоже похвастаться. Девон-рексы подходят людей, у которых есть аллергия. Они не линяют, у них мягкая, шелковистая шерсть завитком. Маленькая, прикольная мордочка. Есть порода корниш-рекс, там более вытянутая мордочка, огромные ушки. А здесь тот же самый корниш-рекс, только с более сплющенной мордочкой, чуть другого постава ушки, другой завиток. Честно сказать, прикольная порода, необычная, девоны похожи на животных с другой планеты. Уживаются две породы вообще великолепно, все ездят на выставки. Людям, которые хотят более спокойного питомца, подойдут шотландцы или британцы. Если человек молодой, активный и хочет, чтобы у него был компаньон - девон-рекс идеально подходит.

- Каковы особенности ухода за каждым видом питомцев, которые у вас есть? В чем нуждаются кошки, что нужно собаке?

- За каждым нужен уход. Когда ко мне в магазин приходят покупатели, я часто советую: сначала почитайте о питомце, которого хотите приобрести, узнайте, как он вообще выглядит. Потому что бывают курьёзы. Однажды приходит человек и говорит: «Кот линяет, дайте мне витаминки для шерсти». Я уже иду выбирать витамины, и тут он уточняет: «У меня сфинкс». Для меня, как для судьи, это был словно удар по голове. Спрашиваю: «Сфинкс?» Он говорит: «Да, классный сфинкс, но линяет. Сейчас покажу фотографию». Показывает, а там обычный дворовый котик, черненький, хорошенький, мохнатенький. Переспрашиваю: «Вы точно уверены, что это сфинкс?» Человек уверяет, что да, два года уже у него живет. Спрашиваю: «А вы его покупали?» В ответ: «Да, покупал, как сфинкса». Я ему показываю фотографию сфинкса и слышу: «А он что, лысый должен быть?» Да, представляете. Поэтому нужно почитать про животное перед тем, как его брать. Им нужны разные принадлежности, в том числе лежанки, домики, когтеточки, витаминки. Например, Сёме я с двух месяцев начал давать хондропротекторы, потому что это тяжелая собака, которая очень быстро растет. При этом кости не успевают вырасти, и чтобы не было дисплазии, проблем с ногами и зубами, надо давать витамины. И лучше купить не просто витаминизированное лакомство, а хорошие профессиональные витамины. Это будет значительно дешевле по стоимости, и эффекта больше. Также животных надо мыть. Некоторые говорят, мол, кошка не пачкается, собака тоже, зачем их мыть. Но это приходится периодически делать. И чем раньше приучить кошку мыться, чем чаще это делать, тем лучше в дальнейшем, она не будет бояться воды. Если испачкается, без каких-либо проблем помоете, не будете поцарапаны.

- При этом важно всё делать правильно. К нам в студию приходила грумер, она рассказывала, что есть ряд нюансов. И если однажды помоешь кошку неправильно, то потом она никогда и ни за что не залезет в ванну.

- Конечно, это как в рекламе: полная ванна, кошку поднимают, та естественно начинает вырываться. Так вы точно не помоете, она будет бояться. Маленького котенка обычно ставят в раковину или в другую пустую емкость, кого побольше - в пустую ванну. Намочили, намылили, душем смыли, замотали на 10-15 минут в полотенце. Можно посушить, это быстрее, чем она сама высохнет. Она высохнет, но может заболеть. Так же и собаку. Но собаку желательно не пересушивать, иначе будет перхоть, придется перемывать. Лучше, конечно, водить к грумеру, если есть такая возможность. Но котика в принципе можно самому помыть - дешевле, проще и надежнее.

- К сожалению, наше время подошло к концу. Мы очень многое не успели обсудить, думаю, это будет хорошим поводом встретиться ещё раз и даже не один. Спасибо за интересную беседу! Напоминаю, что в гостях у нас были Виталий Цуркан, руководитель Клуба любителей кошек, заводчик шотландских кошек и девон-рексов, владелец зоомагазина и его питомцы. На этом сегодняшний выпуск программы «Зверьё моё» на ПЛН FM завершён, до новых встреч!