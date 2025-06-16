Общество

Кинологическая служба УИС празднует 116 лет со дня образования

Кинологическая служба уголовно-исполнительной системы празднует 116 лет со дня образования сегодня, 21 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы исполнения наказания по городу Пскову.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН по городу Пскову

«Более века назад, 21 июня 1909 года, в Санкт-Петербурге был заложен краеугольный камень кинологической службы России – открыт первый питомник полицейских сыскных собак и школа дрессировщиков. Эта знаменательная дата стала точкой отсчета для профессионального праздника кинологов», - сообщили в ведомстве.

Сегодня кинологическая служба – незаменимый элемент в системе охраны УИС.

«Сотрудники, преданные своему делу, вместе со своими четвероногими напарниками самоотверженно служат России и уголовно-исполнительной системе, вкладывая все свои силы, знания и энергию в предотвращение правонарушений в исправительных учреждениях», - добавили в УФСИН.

Также в ведомстве отметили, что кинологи обеспечивают высочайший уровень подготовки и эффективное использование служебных собак для досмотра транспорта, патрулирования территорий, розыска беглецов, обнаружения наркотиков, психотропных и взрывчатых веществ, а также участвуют в оперативно-розыскных и режимно-профилактических мероприятиях.