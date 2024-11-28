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Общество

«Зверьё моё»: Кинологии все возрасты покорны

29.11.2024 10:20|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) 28 ноября. На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк пришли начальник отдела организации службы охраны УФСИН России по Псковской области, полковник внутренней службы Александр Филиппов и его сын Алексей с биглем по кличке Нюхль. Гости рассказали об особенностях дрессуры служебных собак и воспитании домашних питомцев.

Какие требования предъявляют к кинологам и их четвероногим напарникам? В чём залог успешного тандема? Чем занимаются участники кружка «Юный кинолог», и что отличает биглей от других пород? Об этом и многом другом - в текстовой версии.

 

О служебном собаководстве

- Александр Сергеевич, начнём с вас. Знаю, что в прошлом ваша служебная деятельность была связана с кинологией, вы много лет руководили кинологической службой управления ФСИН России по Псковской области. Расскажите о вашем пути в кинологию, с чего все начиналось?

- В 2005 году мне предложили стать старшим инструктором-кинологом группы отдела по конвоированию. Я согласился, так как с детства занимался собаками и очень любил четвероногих товарищей. Вскоре состоялись мои первые соревнования, на которых мы выступали отделом и добросовестно заняли четвертое место. После этого я на протяжении пяти лет был старшим кинологической группы в отделе по конвоированию.

- То есть, как всегда, всё это идёт с детства?

- Да, первой моей собакой был Рекс - немецкая овчарка. Я дрессировал его, что-то получалось, что-то нет, но в памяти осталось.

- Сейчас, я так понимаю, вы от кинологии отдалились и с животными не работаете?

- Не совсем. В 2010 году я стал начальником кинологической службы, в 2020-м - начальником отдела службы охраны, в которую и входит кинологическая служба, это одно из направлений. У нас ежегодно проводятся соревнования кинологов с собаками, где я являюсь судьей и представителем УФСИН.

- То есть не успеваете поскучать по животным, вы их постоянно видите?

- Да, к тому же, должностными инструкциями предусмотрено каждый квартал проверять надрессированность служебных собак в каждом учреждении.

- Наверное, за годы службы вам приходилось работать с разными животными. Расскажите, какие четвероногие напарники у вас были?

- Служебные собаки, в основном, это восточно-европейские овчарки, немецкие овчарки, бельгийские овчарки. Также у нас присутствуют русские спаниели, лабрадоры, доберманы, ротвейлеры. Всё это имеется в наших подразделениях.

- С какой породой работать сложнее? Или все просты, главное - подход?

- С каждой породой сложно работать. И в любом случае необходим подход, у кинолога и собаки должен быть общий контакт. Важно не допускать никаких ошибок в дрессировке. Ну и, самое главное - любовь к собакам.

- В чём особенность дрессировки служебных собак? Как это вообще происходит?

- Дрессировка, в основном, проводится в подразделениях. Также каждый кинолог должен пройти во время службы обучение в учебном центре. Дрессировка проводится не менее девяти раз в месяц. Хотя, на самом деле, это ежедневный труд, 2-3-4 часа ты посвящаешь собаке - прогулки, общение, апортировка, игры. Собака - это живой организм, который не знает, что здесь надо сделать так, что лучше для человека. Он все время играет. А в игре и заключается вся дрессировка.

- Какие требования предъявляют к служебным собакам?

- Прежде всего, собака не должна бояться каких-либо шумов, посторонних запахов, быть устойчивой психологически. Также важно здоровье собаки.

- Если пёс подходит для службы, все тесты он уже прошёл, учитывается ли мнение кинолога, к которому его планируют приставить? Или изначально он сам выбирает собаку?

- Я всегда старался делать так, чтобы кинолог сам выбирал себе собаку, и, следовательно, был в ответе за неё. Но на практике бывает так, что кинолог приходит, ему дают собаку, и надо с ней работать, служить. А в дальнейшем уже выбирает напарника под себя, либо заводит свою личную собаку, либо мы подбираем из питомников ФСИН России, тогда уже проходит дальнейший процесс становления питомца.

О воспитании и дрессировке

- Перейдем к нашему четвероногому гостю. Алексей, Нюхль - это ваша личная собака?

- Да, личная собака.

- Выбирал её сам?

- Выбирали вместе с семьей и остановились на такой породе, как бигль. Она очень дружелюбная, общительная. Как вы видите, не очень большая, и можно спокойно в квартире содержать. Это тоже было немаловажным критерием. Ну и, конечно же, он красивый.

- Сколько лет Нюхлю?

- Сегодня у него день рождения. Ему исполнилось 6 лет.

- Ничего себе, как здорово! Поздравляем Нюхля. А почему ты захотел завести собаку? И как к этому отнеслись родители?

- Родители рассказывали, что как только я научился говорить, сразу начал просить собаку. То есть с раннего детства этого хотел. Когда мне исполнилось 10 лет, решили, что всё-таки надо бы.

- Почему именно эта порода?

- Повторюсь: небольшие размеры, он дружелюбный и очень умный. И маме понравился.

- Я читала, что данную породу отличает интеллект и сообразительность в сочетании с непоколебимым упрямством. Это так?

- Да, он очень упрямый. В процессе дрессировки, если его что-то не устраивает, он это будет очень упорно доказывать. А его ум очень хорошо был показан, когда мы его оставили дома с целым рюкзаком еды, закрытым. Приходим, рюкзак открыт, все разобрано. Он каким-то образом сам открыл молнию. Каким? Я не знаю.

- С какими ещё сложностями сталкивались?

- Как только Нюхлю исполнилось 6 месяцев, я пошел в дрессировочный кружок и начал его постепенно учить. Поначалу ему вообще это было неинтересно. Но потихоньку мое упорство перебороло его упрямство. И он потихоньку начал выучивать определенные команды.

- Я знаю, что воспитание начинается с первых дней дома, как вы налаживали взаимодействие?

- Дома все шло очень постепенно. Принесли мы его домой, он вначале все изучил, потом потихоньку начал к нам привыкать. Мы стали ему показывать, что и как у нас - это тоже, можно сказать, определенный процесс дрессировки. Сначала он привязывается к нам, а дальше мы начинаем с ним работать.

- Александр Сергеевич, может, у вас есть что-то добавить? С чего начинать воспитание собаки, которую вы привезли домой, в независимости от того, служебная она или нет?

- С лакомства. Любое животное любит лакомство, ласку и игру. У Нюхля самая любимая игрушка - это шкура лося. И есть лакомство, за которое он все время готов сделать зайку. С этого всё начинается.

- Алексей, я знаю, что вы несколько лет занимаетесь в кружке «Юные кинологи» школы номер 11 города Пскова. Что вы там делаете?

- Как только пришли, начали базовый курс дрессировки: сидеть, лежать, стоять и рядом. Дальше постепенно стали переходить к чему-то более специфическому. Попробовали танцы с собаками, затем аджилити - это скоростное прохождение полосы препятствий. А потом уже перешли к тому, на чём сейчас остановились, - это поиск. Планомерно занимаемся поиском, оттачиваем навыки, учимся чему-то новому.

- Я знаю, что вы участвуете в различных соревнованиях. Расскажите, где уже приходилось выступать?

- Мы два раза участвовали во внутренних соревнованиях собачьего клуба, там мы занимали один раз первое, другой раз второе место. И выступали на соревнованиях УФСИН России по Псковской области, там мы заняли второе место.

- Мне кажется, это довольно результативное выступление, как считаете, Александр Сергеевич?

- Конечно. У нас в управлении поддерживаются выступления как силовых структур, так и гражданских лиц. В дальнейшем, может быть, у людей, которые будут участвовать в соревнованиях, сложится судьба именно с кинологией УФСИН России по Псковской области. Такие случаи уже были.

- Александр Сергеевич, что оценивает судья на соревнованиях?

- Качество работы собаки и её контакт с кинологом. Кинолог должен чувствовать собаку.

- Не бывало ли так, что сложно выбрать лучших?

- Всегда так. К кому-то больше интереса проявляешь, кого-то больше знаешь, а хочется судить адекватно, правильно, грамотно. Выбираются в любом случае по качествам собаки и работе тандема.

О любви и упорстве

- Алексей занимается под руководством Елены Балыковой - опытного кинолога. Александр Сергеевич, как вы выбирали наставника для вашего сына?

- С Еленой Владимировной мы взаимодействовали очень давно. В ее карьерной лестнице было прохождение службы в погрануправлении, она была там кинологом. И тогда мы сотрудничали управлениями, она помогала дрессировать наших первых специальных собак по поиску наркотических веществ. С этого наша дружба и началась. Алексей хотел все время работать с собакой, именно дрессировать её, и Елена оказалась очень хорошим кандидатом. Она подготовленный специалист, который дает нашему питомцу развлечение, а сыну занятие.

- Александр Сергеевич упомянул, что бывали случаи, когда гражданские, выступавшие на соревнованиях, потом приходили на службу. Алексей, какие у вас планы на будущее? Планируете пойти по стопам отца?

- Нет, не планирую. Для меня кинология - это как хобби, меня всегда интересовали собаки, и я хочу ими заниматься. Но идти куда-то специально в эту сферу, связывать полностью свою жизнь с кинологией пока не хочу.

- В чем залог успешной работы и выступлений тандема кинолог-собака? Александр Сергеевич, как вы считаете?

- Любовь к собакам. И есть ещё один нюанс. Когда мы подбираем животное для службы, в любом случае смотрим на родословную. Если в ней есть задатки чемпиона России по служебной дрессировке, видна работа собаки, показатели её щенка будут намного выше, он будет показывать на соревнованиях более высокий уровень. Хотя бывали случаи, когда собак брали просто из питомника, дворняжек, и они показывали совершенно необычные результаты, выше, чем подготовленные служебные собаки.

- То есть, беспородная собака тоже может достигать хороших результатов, научиться всему?

- Да, такой опыт был у Пермского края. Брали дворняжек, которые бегали по улицам, начинали с ними заниматься, и они показывали очень высокие результаты. Но есть минус: следующее поколение - уже пустые собаки.

- Алексей, как вы считаете, в чем залог успешной работы с животным?

- Я тоже считаю, что первое - это любовь к собакам. А дальше - упорство, без него ничего не получится.

- Какими качествами должен обладать хороший кинолог, Александр Сергеевич?

- Любить собак и заботиться о них. Важно понимание животного, потому что любая дрессировка ставится на взаимодействии. Человек должен понимать, чего хочет собака, что ей надо, для чего она вообще существует. Тогда будет тандем, будет результат.

- Скажите, а в любом возрасте можно стать кинологом? Могла бы я, к примеру, освоить эту профессию, если нигде не занималась ранее, но люблю животных?

- Да, конечно, можете стать, мы вас обучим.

- А что для этого требуется?

- Всего-навсего желание. Были случаи, когда брали возрастную собаку, за 10 лет, и она становилась чемпионом России. И кинологи тоже приходили после 30-40-50. Главное - желание.

- Можно сказать, что кинологии все возрасты покорны?

- Так точно.

О заботе и помощи

- Я много раз уже общалась с вашими коллегами и почему-то ни разу не задавала такой вопрос. Умеют ли кинологи оказывать первую помощь своим напарникам? Допустим, что-то случилось, собака лапу подвернула? Вас обучают этому?

- Конечно. У нас в подразделениях есть ветеринары, которые проводят занятия по спецподготовке. Это оказание первой помощи служебным собакам при ожогах, переломах, ранениях, травмах, порезах. Всё это кинолог должен знать в первую очередь.

- Какие обследования проходят служебные собаки и как часто?

- Ежедневный осмотр собаки проводят сами кинологи. Также у нас проходят ветеринарные мероприятия, ежемесячно выводки служебных собак под руководством учреждения, за которым они закреплен. Смотрится физиологическое состояние животных, экстерьерные качества.

- Служебные собаки должны быть привиты?

- Да, конечно. На всех делаются ветеринарные паспорта, в метрике собаки вся отмечается - рост, вес, возраст. Все это контролируется, без этого никуда.

- У Нюхля такие документы есть? Он тоже привитый и обследуется постоянно?

- Да, конечно.

- Есть ли какие-то нормативы, касающиеся кормления служебных собак?

- Питание организовано на кормокухнях. В летний период больше кормим сухими кормами, в зимний период - натуральные продукты, прежде, всего мясо, овощи, каши.

- А те собаки, которые живут дома, питаются по отдельному рациону?

- Нет, на каждую служебную собаку все равно выделяется паек. Это же «специальное средство», которое стоит на балансе учреждения.

- Перейдем к рубрике «Советы для наших радиослушателей». Александр Сергеевич, что вы можете рекомендовать родителям, чьи дети проявляют интерес к кинологии?

- Прежде всего, если интерес есть, и хочется завести домашнюю собаку, надо понять, готова ли к ней семья, готов ли сам ребенок. Может быть, стоит походить в клуб, позаниматься с другими собаками. И когда будут стопроцентный интерес и тандем в семье, понимание, что мы все берем эту собаку, с утра с ней гуляет ребенок, вечером папа, в обед мама - тогда можно брать, конечно. И плюс условия должны быть созданы для собаки, чтобы она не жила в клетке, а жила на свободе, чувствовала себя членом семьи.

- Так живёт и Нюхль, верно? Бигль - это же вообще квартирная порода, её нельзя в вольер?

- Любая собака не вольерная, она любит свободу. Тем более, такой активный товарищ, как у нас. Гуляет он по своему распорядку дня. У него личный диван, на котором он любит спать. Это член семьи.

- Алексей, вопрос к вам. Почему важно не бросать занятия с собакой и постоянно совершенствовать свои навыки?

- Предела совершенству нет. Если перестать заниматься собакой, то она будет постепенно, как и человек, забывать всё, что уже знает. И в дальнейшем могут возникнуть какие-то трудности в работе с этой собакой, сложности даже банально дома. Поэтому важно не забывать, планомерно заниматься собакой.

- Это касается всех собаководов: любой собакой нужно заниматься. Александр Сергеевич, как вы оцениваете культуру владельцев животных в Пскове?

- Средне. Некоторые выпускают в городе собак без поводков, что категорически нельзя делать. Тем более, если это большие собаки, которые могут нанести ущерб другим питомцам и их хозяевам, посторонним людям. Психика собаки очень тяжело поддается даже самому хозяину, а уж тем более окружающим, которые не знают это животное. Нужно повышать культуру поведения хозяев животных в Пскове.

- Алексей, Александр Сергеевич, спасибо за интересную беседу! Напоминаю, что в гостях у нас были начальник отдела организации службы охраны областного УФСИН и его сын с биглем по кличке Нюхль. На этом сегодняшний выпуск программы «Зверьё моё» на ПЛН FM завершён, до новых встреч!

Теги: #УФСИН #собаки #животные #кинологи #Зверьё моё
Источник: Псковская Лента Новостей
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