Общество

Дмитрий Белюков принял участие в возложении цветов к памятным местам в Великих Луках

Руководитель местного отделения Российского военно-исторического общества в Великих Луках Дмитрий Белюков возложил цветы к памятным местам сегодня, 22 июня. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

Фото: Дмитрий Белюков/ страница ВКонтакте

Дмитрий Белюков отметил, что 22 июня, это «День вероломного нападения нацисткой Германии на нашу страну. День начала Великой Отечественной войны. Тот самый длинный день в году..».

Помимо этого он упомянул о важности мероприятий посвящённых сегодняшней дате. В преддверии памятной даты в Великих Луках прошла акция «Огненные картины войны». Десятки великолучан пришли к Братскому воинскому кладбищу, чтобы зажечь свечи в память о павших.