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Общество

Минута молчания и церемонии возложения цветов прошли в День памяти и скорби в Великих Луках

22.06.2025 18:00|ПсковКомментариев: 0

Памятные мероприятия в честь Дня памяти и скорби прошли в Великих Луках сегодня, 22 июня. Об этом сообщили в администрации города Великие Луки. 

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

На площадке перед Братским кладбищем воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 годах, состоялся митинг, посвящённый 84-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие представители городской власти, общественных организаций и политических объединений, ветераны боевых действий и ветераны труда, молодёжь.

Первой к собравшимся обратилась первый заместитель главы города Великие Луки Светлана Степанова.
«22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории нашей Родины. В этот день началась самая кровопролитная и жестокая война, выпавшая на долю народов нашего многонационального государства – Великая Отечественная война. Она затронула каждую семью, разрушила надежды на мирную жизнь, отразилась на судьбах целых поколений. Весь советский народ поднялся на борьбу с захватчиками и, проявляя беспримерное мужество и самоотверженность, победил врага», - отметила она. 

Выступивший далее представитель молодого поколения жителей города воинской славы, активист движения «Волонтёры Победы» Георгий Соловьёв, напомнил, что 84 года назад выпускники 1941 года, такие же молодые, как он сейчас, практически со школьной скамьи шагнули на фронт.

«Никто из них не думал, что прощаясь со школьной жизнью, они оставят в прошлом и мирную. Из всех тех молодых ребят, кто отложил в сторону учебники и книги, и взял в руки винтовку, в живых почти никого не осталось», - напомнил он.

Пётр Подгорный – председатель Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов также обращался, прежде всего, к молодёжи. Он напомнил, что целями вторжения немецко-фашистских войск на нашу Родину были захват территории Советского Союза и порабощение его многонационального народа.

«Но многонациональный народ Советского Союза встал на защиту своей Родины и победил фашистских захватчиков», - отметил он  и подчеркнул, что в боях с врагом отважно сражались храбрые воины-великолучане.

 

Далее собравшиеся у Братского воинского захоронения возложили цветы и венки в память о погибших. Затем была проведена панихида. Церемонии возложения цветов в этот день прошли у всех значимых памятных мест и мемориалов города. Представители законодательной и исполнительной властей Великих Лук почтили память погибших в 1941-1945 года, возложив живые цветы и венки к Вечному огню, могиле Героя Советского Союза Александра Матросова, памятнику-танку и Обелиску Славы, а также к стеле «Великие Луки – город воинской славы.

В 12:15 Великие Луки присоединились к Всероссийской единой минуте молчания.

Источник: Псковская Лента Новостей
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