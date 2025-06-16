Общество

Международный праздник музыкантов-народников отмечают 23 июня

Появление Дня балалайки (Международного праздника музыкантов-народников) можно считать заслугой исключительно самих музыкантов-народников. Праздник не установлен официально, но музыкальному сообществу это не мешает ежегодно отмечать его выступлениями и концертами.

Фото: ТКД

Идея праздника родилась у президента Российского клуба музыкантов-народников Дмитрия Белинского. Историческим основанием для выбора даты стало первое документальное упоминание о балалайке в документе «Память из Стрелецкого приказа в малороссийский приказ», который датируется 23 июня 1688 года.

По мнению историков, прародитель этого музыкального инструмента — домра, народный инструмент славян, который, в свою очередь, произошел от азиатской домбры, попавшей на Русь во времена татаро-монгольского нашествия. Поскольку изготавливали инструмент в основном из сосны (но материалом служили и древесина березы, клена, кедра, ясеня), то сырья в России было предостаточно. Очень быстро балалайка стала народным инструментом. На ней исполняли песни, частушки, сказки, анекдоты, а позднее — и политические пародии, пишет calend.ru.

Впервые День балалайки отметили в 2008 году. Праздник тогда оказался связан сразу с двумя «балалаечными» юбилеями: исполнилось 320 лет первому документальному упоминанию инструмента и 125 лет прошло с даты, когда с балалайкой впервые познакомился музыкант, создатель и дирижер первого Национального оркестра русских народных инструментов Василий Андреев. Фактически это событие положило начало развитию искусства игры на народных инструментах в том виде, в каком оно сейчас знакомо нам.

День балалайки отмечают профессиональные исполнители, играющие на разных русских народных музыкальных инструментах, творческие коллективы, просто любители, музыканты-народники Европы, Латинской Америки, Австралии, США, ЮАР, стран СНГ и, конечно, России.

Начиная с 2010 года в Крыму проходит фестиваль народной музыки и танца «Самородки» в честь праздника. В течение недели, около 23 июня, здесь организуются выступления музыкантов-народников.