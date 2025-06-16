Общество

Свыше 40% сдавших ЕГЭ по базовой математике в Великих Луках получили «пятерки»

Свыше 40% великолукских выпускников, сдавших единый государственный экзамен по базовой математике, получили «пятерки». Экзамен сдавали 236 выпускников, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования Великих Лук.

«Средний балл составил 4,27, как и в прошлом году. Более 40% участников получили "пятерки", что выше показателя прошлого года. Экзамены по основным предметам непростые, но наши одиннадцатиклассники из года в год показывают высокие результаты. Предварительные результаты выпускников этого года на уровне общероссийских показателей», - отметили в управлении.

ЕГЭ по профильной математике в основной день, 27 мая, сдавали 230 выпускников. Количество выбравших для сдачи математику профильного уровня по городу Великие Луки возросло на 8% по сравнению с прошлым годом. Средний балл по профильной математике – 60,7, что несколько ниже уровня прошлого года.

«В целом более 60% участников получили результат выше 60 баллов, что свидетельствует об их готовности уверенно продолжить обучение в вузах на инженерных и других специальностях, востребованных нашей экономикой», - добавили в управлении.