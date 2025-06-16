Общество

Два выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов в Великих Луках

Два выпускника сдали единый государственный экзамен в Великих Луках в 2025 году на 100 баллов, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования южной столицы региона.

«На сегодняшний день максимальный балл, 100 баллов, получили два выпускника по предметам "Химия" и "Русский язык"», - сообщили в управлении.

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Для проведения ЕГЭ в городе Великие Луки было задействовано четыре пункта проведения экзаменов, размещенных в общеобразовательных учреждениях. Всего на участие в ЕГЭ в основной период было зарегистрировано 495 участников, из них выпускники текущего года – 466 человек, обучающиеся СПО и выпускники прошлых лет – 29 человек.

Ранее сообщалось, что ученица Псковской инженерно-лингвистической гимназии (МБОУ «ПИЛГ») Виктория Михалева набрала 100 баллов на ЕГЭ по литературе,