Общество

Средний балл ЕГЭ по русскому языку в Великих Луках превысил 60

По итогу сдачи единого государственного экзамена в 2025 году средний балл по русскому языку в Великих Луках составил 61,5, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования южной столицы Псковской области.

«Предварительные результаты показали, что средний тестовый балл по русскому языку в этом году составил 61,5. В основном дне основного периода ЕГЭ по русскому языку приняли участие 465 человек», - сообщили в управлении.

Отмечается, что из них более половины – 262 человека – показали результат выше 60 баллов.

Ранее сообщалось, что свыше 40% великолукских выпускников, сдавших единый государственный экзамен по базовой математике, получили «пятерки».