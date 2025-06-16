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Общество

Средний балл ЕГЭ по русскому языку в Великих Луках превысил 60

23.06.2025 11:26|ПсковКомментариев: 0

По итогу сдачи единого государственного экзамена в 2025 году средний балл по русскому языку в Великих Луках составил 61,5, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования южной столицы Псковской области.

Единый государственный экзамен стартует в школах Псковской области : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Предварительные результаты показали, что средний тестовый балл по русскому языку в этом году составил 61,5. В основном дне основного периода ЕГЭ по русскому языку приняли участие 465 человек», - сообщили в управлении.

Отмечается, что из них более половины – 262 человека – показали результат выше 60 баллов.

Ранее сообщалось, что свыше 40% великолукских выпускников, сдавших единый государственный экзамен по базовой математике, получили «пятерки». 

Источник: Псковская Лента Новостей
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