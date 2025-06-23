Другой мир

Многим из нас с детства внушали, что для достижения успеха достаточно без троек окончить школу и получить высшее образование. В реальности есть масса примеров, которые доказывают обратное. Один из них - история Владимира, который, будучи хорошистом и впоследствии успешным менеджером, однажды преступил закон и оказался в колонии строгого режима. За примерное поведение он был переведен в исправительный центр в Великих Луках, и именно там получил билет в новое, достойное будущее.
Как исправцентр помогает адаптироваться к свободной жизни и какие перспективы открывает? С какими сложностями сталкиваются бывшие осужденные? Могут ли они рассчитывать на высокооплачиваемую работу? Об этом и многом другом рассказал Псковской Ленте Новостей уроженец Оренбургской области, который после освобождения решил вернуться в город на Ловати и не пожалел.
Владимир родился в городе Бугуруслан Оренбургской области в семье педагогов, которые всю свою жизнь посвятили преподаванию в музыкальной школе. Сам он играл на баяне и саксофоне. 9 классов в общеобразовательной школе окончил круглым отличником, в аттестате по итогам 11 классов были всего три четверки. Затем поступил в Бугурусланский филиал Оренбургского государственного университета, который также окончил без троек, получив высшее образование по программе «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». На момент подачи документов в вуз специальность бухгалтера-экономиста была в моде наряду с юриспруденцией, но впоследствии выяснилось, что представители этих профессий особо никому не нужны, рынок труда оказался ими перенасыщен. Владимиру всё же удалось найти подходящее место, однако по профессии он отработал всего две недели - не понравилось сидеть в кабинете и работать с бумагами.
После увольнения переехал в Самару и пошёл работать в сферу продаж. «У меня стало хорошо получаться. Успешно налаживал общение с людьми, рассказывал им про продукт (я продавал компьютерную правовую систему), подводил к покупке. Но с учётом склонности к музыке всегда мечтал работать диджеем. И мечта осуществилась, когда у нас в городе открылся ночной клуб. Я хорошо знал хозяина заведения, начал работать там диджеем, потом стал арт-директором, на местном радио был звукорежиссером», - вспоминает наш собеседник.
И тут у него случилась любовь. После окончания колледжа девушка решила отправиться в Москву, Владимир всё бросил и поехал за ней. В столице стали жить вместе, он успешно продавал мягкую мебель, любил своё дело и хорошо зарабатывал. Спустя 5,5 лет пара распалась, и жизнь мужчины, оставшегося один на один со столицей, пошла по наклонной. Он стал наркокурьером, довольно быстро последовал арест, потом суд, который вынес суровый приговор: 8 лет строгого режима.
Отбывать наказание отправили в исправительную колонию № 6 УФСИН России по Псковской области, расположенную в Себежском районе. Поначалу Владимир не осознавал происходящего, не понимал, что впереди у него много впустую потраченных лет. Вёл себя отрицательно, с администрацией учреждения на контакт не шёл. Всё изменилось в октябре 2021 года, когда с воли пришла скорбная весть о смерти отца. После тяжёлой утраты наш герой решил переосмыслить своё поведение, чтобы поскорее вернуться домой, где его продолжала ждать мать. С учётом прошлых «заслуг» освободиться досрочно не получилось, но за 4 месяца до окончания срока суд смягчил приговор и изменил условия содержания, вместо строгого режима было назначено наказание в виде принудительных работ.
В сентябре 2024 года Владимир вместе с ещё одним осужденным прибыли в исправительный центр №1 УФСИН России по Псковской области, который расположен на территории Великих Лук.
Приехали в четверг, сразу же получили распределение на работу, и уже в понедельник вышли на объект, описывает первые дни в исправцентре Владимир. Его трудоустроили в крупную IT-компанию, которая занимается проектированием, строительством и сопровождением информационных систем. Накануне представитель фирмы лично прибыл на собеседование и привёз рабочую одежду.
Он пояснил, что по выходным на территории учреждения проводились различные мероприятия, обязательные для посещения осужденными. В частности, это были лекции о вреде курения, наркомании, алкоголизма, об ответственности за преступления экстремистской и террористической направленности. По словам нашего собеседника, многие неохотно посещали подобные мероприятия, потому что хотелось отдохнуть после трудовых будней или просто было неинтересно. Сам он спокойно и с пониманием относился к лекциям и прочим составляющим распорядка дня, так как осознавал — всё это важные шаги на пути к исправлению.
Также по выходным проходили соревнования по различным дисциплинам, в том числе по настольному теннису, отжиманиям, подтягиваниям, поднятию гири и даже по киберспорту. Посещение спортивных мероприятий и активное участие в общественной жизни находят отражение в личных делах осужденных и сказываются на их дальнейшей судьбе. К примеру, если отбывающий наказание в исправцентре просит о переводе на домашнее проживание или об условно-досрочном освобождении.
«На мой взгляд, подобный досуг в выходные дни — это правильно, всё было организовано на достойном уровне, администрация учреждения — молодцы. Бытовые условия тоже отличные. Там обеспечены все условия для комфортного проживания, для хранения продуктов и приготовления пищи, много холодильников, плит и прочего. Единственное, руководство жестко следило за тем, чтобы мы соблюдали санитарные требования, чтобы в холодильниках не было протухших продуктов, чтобы везде была чистота. Я жил в маленьком общежитии, и все исправляющиеся, как их называют, были нормальными парнями, порядок и чистоту всегда поддерживали, к нам вопросов не было», - подчеркнул Владимир.
В свободное от работы и режимных мероприятий время он активно пользовался возможностью выходить в город. По согласованию с администрацией учреждения осужденные могут не только посещать магазины, но и просто прогуливаться в установленные часы.
«Мне было интересно, особенно первое время, ходить по городу, смотреть, куда я приехал, что здесь есть. Проспекты Ленина и Октябрьский вдоль и поперек обошёл, всю набережную облазил. Плюс появились местные знакомые, друзья, с которыми мы вместе отбывали наказание, они показывали различные красивые места, достопримечательности. Было интересно», - оренбуржец неплохо изучил Великие Луки и вынес вердикт: город хороший. Единственным недостатком, по его мнению, является не слишком развития система общественного транспорта.
Наш собеседник уверяет, что четыре месяца принудительных работ стали большим подспорьем для его адаптации к вольной жизни.
В январе 2024-го года срок его наказания подошёл к концу, пора было решать, что делать дальше. Незадолго до отъезда в родные края он решил спросить у начальства, возьмут ли его на работу в ту же компанию, если он решит вернуться в Великие Луки уже свободным человеком. Зашел к руководству и услышал в ответ: «Приезжай, жильё будет, работа есть».
После освобождения он поехал домой навестить мать. Несмотря на намерение отправиться обратно в Псковскую область, он изучил рынок труда в Оренбургской и понял, что найти хорошую работу будет непросто. Обращался к старым знакомым, но все отвечали отказом: мол, если бы не судимость, тогда без проблем… В тех местах, где были готовы принять бывшего осужденного, не сулили зарплату выше 40 тысяч рублей. В итоге Владимир решил все накопившиеся дела и вернулся в Великие Луки.
Представитель работодателя встретил его прямо на вокзале и отвёз в жильё, которая компания арендует для иногородних сотрудников.
«Мы живём втроем в трехкомнатной квартире, которую предоставляет фирма, за что ей отдельное спасибо. Квартира очень хорошая, сталинский дом в центре города, огромные комнаты, большая кухня, хороший ремонт, если нужно что-то починить или заменить, например, сантехнику, компания всё оплачивает, переживает за своих сотрудников и обеспечивает всем необходимым», - поделился Владимир, который уже второй месяц живёт в Великих Луках в статусе свободного человека.
На работе у него всё получается, причем намного лучше, чем у многих других коллег, что подтверждает руководство, с которым сложились хорошие отношения. Наш собеседник считает, что сделал правильный выбор, и уже начал строить планы на будущее. В перспективе не только профессиональное развитие, но и создание своей семьи.
Владимир честно признается, что разучился знакомиться с девушками, испытывает волнение, даже если пытается наладить общение в интернете и порой не знает, с чего начать. Тем не менее, настроен он решительно и хочет наверстать упущенное.
«Во время поездки в родной город я встречался с одногруппниками, многие из них стали успешными людьми, занимают высокие должности. И я понимаю, что если бы не оказался в колонии, тоже чего-то мог достичь. Время, проведенное в заключении, - это зря потраченные годы, которые можно просто выкинуть из жизни. Но сейчас появилась возможность начать все заново. Нужно расти в плане работы, хочется иметь свой угол и свою семью, потому что мне уже 40 лет, а у меня нет ни жены, ни детей. Хочется домашнего тепла, уюта, приходить с работы, чтобы кто-то встречал, ужином кормил. Жениться мне надо, в общем», - уверенно заявил Владимир.
Не забывает он и о маме с бабушкой, которые остались в Оренбургской области, регулярно с ними созванивается. Перевозить родных в Великие Луки пока не планирует, в том числе в силу их возраста, да и самому пока нужно прочно встать на ноги. С учётом прошлого опыта работы в клубе и любви к музыке он допускает работу в сфере организации мероприятий, но пока намерен развиваться в той сфере, где трудоустроен — работать руками, тем более, за это весьма неплохо платят.
Владимир не скучает не только по родному городу, где перспективы карьерного роста туманны, а друзей давно не осталось, но и по Москве. На обратном пути в Великие Луки он целый день провел в столице, взял машину в каршеринг и катался по улицам, погулял пешком — и всё это не то.
«Может, это возраст, там постоянная движуха, слишком шумно, много активности. Мне сейчас ближе природа, лес, спокойствие и стабильность — всё то, что есть в Великих Луках и окрестностях», - подытожил наш герой.
Его история показывает: те, кто однажды оступился, имеют все шансы начать заново. При наличии желания исправляться и трудиться перед бывшими осужденными открываются большие перспективы и возможности. Главное — захотеть и больше никогда не нарушать закон.
Ульяна Лаблюк, фото пресс-службы УФСИН России по Псковской области и из архива ПЛН