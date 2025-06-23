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Общество

Другой мир

24.06.2025 09:30|ПсковКомментариев: 0

Многим из нас с детства внушали, что для достижения успеха достаточно без троек окончить школу и получить высшее образование. В реальности есть масса примеров, которые доказывают обратное. Один из них - история Владимира, который, будучи хорошистом и впоследствии успешным менеджером, однажды преступил закон и оказался в колонии строгого режима. За примерное поведение он был переведен в исправительный центр в Великих Луках, и именно там получил билет в новое, достойное будущее.

Как исправцентр помогает адаптироваться к свободной жизни и какие перспективы открывает? С какими сложностями сталкиваются бывшие осужденные? Могут ли они рассчитывать на высокооплачиваемую работу? Об этом и многом другом рассказал Псковской Ленте Новостей уроженец Оренбургской области, который после освобождения решил вернуться в город на Ловати и не пожалел.

 

По наклонной

Владимир родился в городе Бугуруслан Оренбургской области в семье педагогов, которые всю свою жизнь посвятили преподаванию в музыкальной школе. Сам он играл на баяне и саксофоне. 9 классов в общеобразовательной школе окончил круглым отличником, в аттестате по итогам 11 классов были всего три четверки. Затем поступил в Бугурусланский филиал Оренбургского государственного университета, который также окончил без троек, получив высшее образование по программе «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». На момент подачи документов в вуз специальность бухгалтера-экономиста была в моде наряду с юриспруденцией, но впоследствии выяснилось, что представители этих профессий особо никому не нужны, рынок труда оказался ими перенасыщен. Владимиру всё же удалось найти подходящее место, однако по профессии он отработал всего две недели - не понравилось сидеть в кабинете и работать с бумагами.

После увольнения переехал в Самару и пошёл работать в сферу продаж. «У меня стало хорошо получаться. Успешно налаживал общение с людьми, рассказывал им про продукт (я продавал компьютерную правовую систему), подводил к покупке. Но с учётом склонности к музыке всегда мечтал работать диджеем. И мечта осуществилась, когда у нас в городе открылся ночной клуб. Я хорошо знал хозяина заведения, начал работать там диджеем, потом стал арт-директором, на местном радио был звукорежиссером», - вспоминает наш собеседник.

И тут у него случилась любовь. После окончания колледжа девушка решила отправиться в Москву, Владимир всё бросил и поехал за ней. В столице стали жить вместе, он успешно продавал мягкую мебель, любил своё дело и хорошо зарабатывал. Спустя 5,5 лет пара распалась, и жизнь мужчины, оставшегося один на один со столицей, пошла по наклонной. Он стал наркокурьером, довольно быстро последовал арест, потом суд, который вынес суровый приговор: 8 лет строгого режима.

Отбывать наказание отправили в исправительную колонию № 6 УФСИН России по Псковской области, расположенную в Себежском районе. Поначалу Владимир не осознавал происходящего, не понимал, что впереди у него много впустую потраченных лет. Вёл себя отрицательно, с администрацией учреждения на контакт не шёл. Всё изменилось в октябре 2021 года, когда с воли пришла скорбная весть о смерти отца. После тяжёлой утраты наш герой решил переосмыслить своё поведение, чтобы поскорее вернуться домой, где его продолжала ждать мать. С учётом прошлых «заслуг» освободиться досрочно не получилось, но за 4 месяца до окончания срока суд смягчил приговор и изменил условия содержания, вместо строгого режима было назначено наказание в виде принудительных работ.

На пути к исправлению

В сентябре 2024 года Владимир вместе с ещё одним осужденным прибыли в исправительный центр №1 УФСИН России по Псковской области, который расположен на территории Великих Лук.

Приехали в четверг, сразу же получили распределение на работу, и уже в понедельник вышли на объект, описывает первые дни в исправцентре Владимир. Его трудоустроили в крупную IT-компанию, которая занимается проектированием, строительством и сопровождением информационных систем. Накануне представитель фирмы лично прибыл на собеседование и привёз рабочую одежду.

«Организация серьёзная, условия хорошие. Понравилось отношение в коллективе, все дружелюбно приняли, не было косых взглядов, мол, вот ты бывший сиделец. Работать предстояло руками, лично для меня это несложно. В своё время отец многому обучил: мы жили в частном доме, где всегда масса хлопот, сами его построили, потом возвели баню. В общем, руки у меня из правильного места растут, один-два раза показали, что нужно делать, - попробовал, и всё стало получаться. Работать хотелось, даже по выходным выходил, когда позволяли сотрудники исправцентра», - поделился Владимир.

Он пояснил, что по выходным на территории учреждения проводились различные мероприятия, обязательные для посещения осужденными. В частности, это были лекции о вреде курения, наркомании, алкоголизма, об ответственности за преступления экстремистской и террористической направленности. По словам нашего собеседника, многие неохотно посещали подобные мероприятия, потому что хотелось отдохнуть после трудовых будней или просто было неинтересно. Сам он спокойно и с пониманием относился к лекциям и прочим составляющим распорядка дня, так как осознавал — всё это важные шаги на пути к исправлению.

Также по выходным проходили соревнования по различным дисциплинам, в том числе по настольному теннису, отжиманиям, подтягиваниям, поднятию гири и даже по киберспорту. Посещение спортивных мероприятий и активное участие в общественной жизни находят отражение в личных делах осужденных и сказываются на их дальнейшей судьбе. К примеру, если отбывающий наказание в исправцентре просит о переводе на домашнее проживание или об условно-досрочном освобождении.

«На мой взгляд, подобный досуг в выходные дни — это правильно, всё было организовано на достойном уровне, администрация учреждения — молодцы. Бытовые условия тоже отличные. Там обеспечены все условия для комфортного проживания, для хранения продуктов и приготовления пищи, много холодильников, плит и прочего. Единственное, руководство жестко следило за тем, чтобы мы соблюдали санитарные требования, чтобы в холодильниках не было протухших продуктов, чтобы везде была чистота. Я жил в маленьком общежитии, и все исправляющиеся, как их называют, были нормальными парнями, порядок и чистоту всегда поддерживали, к нам вопросов не было», - подчеркнул Владимир.

Адаптация к вольной жизни

В свободное от работы и режимных мероприятий время он активно пользовался возможностью выходить в город. По согласованию с администрацией учреждения осужденные могут не только посещать магазины, но и просто прогуливаться в установленные часы.

«Мне было интересно, особенно первое время, ходить по городу, смотреть, куда я приехал, что здесь есть. Проспекты Ленина и Октябрьский вдоль и поперек обошёл, всю набережную облазил. Плюс появились местные знакомые, друзья, с которыми мы вместе отбывали наказание, они показывали различные красивые места, достопримечательности. Было интересно», - оренбуржец неплохо изучил Великие Луки и вынес вердикт: город хороший. Единственным недостатком, по его мнению, является не слишком развития система общественного транспорта.

Наш собеседник уверяет, что четыре месяца принудительных работ стали большим подспорьем для его адаптации к вольной жизни.

«Мне кажется, исправцентры - это правильное решение и значимая часть системы ФСИН, которая играет большую роль в плане подготовки осужденных к жизни на свободе. Строгий режим, на мой взгляд, не особо исправляет человека, особенно, если срок немаленький. Есть те, кто сидят от звонка до звонка 10, 15, 20 лет, после освобождения они просто потеряются, очень сложно будет адаптироваться. Я провёл в колонии почти 8 лет, и когда приехал в исправительный центр, голова кругом шла. Из замкнутого мира я попал в совершенного другой, вырвался на волю, где есть работа и какое-то движение. Да, в исправительном центре есть свой режим, строгие правила, но ты работаешь, общаешься с вольными людьми, выходишь в магазин, видишь, как устроено всё то, от чего отвык. Постепенно начинаешь к этому привыкать, и к моменту освобождения ты уже готов к новой жизни», - всё это Владимир прочувствовал на себе.

В январе 2024-го года срок его наказания подошёл к концу, пора было решать, что делать дальше. Незадолго до отъезда в родные края он решил спросить у начальства, возьмут ли его на работу в ту же компанию, если он решит вернуться в Великие Луки уже свободным человеком. Зашел к руководству и услышал в ответ: «Приезжай, жильё будет, работа есть».

После освобождения он поехал домой навестить мать. Несмотря на намерение отправиться обратно в Псковскую область, он изучил рынок труда в Оренбургской и понял, что найти хорошую работу будет непросто. Обращался к старым знакомым, но все отвечали отказом: мол, если бы не судимость, тогда без проблем… В тех местах, где были готовы принять бывшего осужденного, не сулили зарплату выше 40 тысяч рублей. В итоге Владимир решил все накопившиеся дела и вернулся в Великие Луки.

Пора жениться

Представитель работодателя встретил его прямо на вокзале и отвёз в жильё, которая компания арендует для иногородних сотрудников.

«Мы живём втроем в трехкомнатной квартире, которую предоставляет фирма, за что ей отдельное спасибо. Квартира очень хорошая, сталинский дом в центре города, огромные комнаты, большая кухня, хороший ремонт, если нужно что-то починить или заменить, например, сантехнику, компания всё оплачивает, переживает за своих сотрудников и обеспечивает всем необходимым», - поделился Владимир, который уже второй месяц живёт в Великих Луках в статусе свободного человека.

На работе у него всё получается, причем намного лучше, чем у многих других коллег, что подтверждает руководство, с которым сложились хорошие отношения. Наш собеседник считает, что сделал правильный выбор, и уже начал строить планы на будущее. В перспективе не только профессиональное развитие, но и создание своей семьи.

Владимир честно признается, что разучился знакомиться с девушками, испытывает волнение, даже если пытается наладить общение в интернете и порой не знает, с чего начать. Тем не менее, настроен он решительно и хочет наверстать упущенное.

«Во время поездки в родной город я встречался с одногруппниками, многие из них стали успешными людьми, занимают высокие должности. И я понимаю, что если бы не оказался в колонии, тоже чего-то мог достичь. Время, проведенное в заключении, - это зря потраченные годы, которые можно просто выкинуть из жизни. Но сейчас появилась возможность начать все заново. Нужно расти в плане работы, хочется иметь свой угол и свою семью, потому что мне уже 40 лет, а у меня нет ни жены, ни детей. Хочется домашнего тепла, уюта, приходить с работы, чтобы кто-то встречал, ужином кормил. Жениться мне надо, в общем», - уверенно заявил Владимир.

Не забывает он и о маме с бабушкой, которые остались в Оренбургской области, регулярно с ними созванивается. Перевозить родных в Великие Луки пока не планирует, в том числе в силу их возраста, да и самому пока нужно прочно встать на ноги. С учётом прошлого опыта работы в клубе и любви к музыке он допускает работу в сфере организации мероприятий, но пока намерен развиваться в той сфере, где трудоустроен — работать руками, тем более, за это весьма неплохо платят.

Владимир не скучает не только по родному городу, где перспективы карьерного роста туманны, а друзей давно не осталось, но и по Москве. На обратном пути в Великие Луки он целый день провел в столице, взял машину в каршеринг и катался по улицам, погулял пешком — и всё это не то.

«Может, это возраст, там постоянная движуха, слишком шумно, много активности. Мне сейчас ближе природа, лес, спокойствие и стабильность — всё то, что есть в Великих Луках и окрестностях», - подытожил наш герой.

Его история показывает: те, кто однажды оступился, имеют все шансы начать заново. При наличии желания исправляться и трудиться перед бывшими осужденными открываются большие перспективы и возможности. Главное — захотеть и больше никогда не нарушать закон.

Ульяна Лаблюк, фото пресс-службы УФСИН России по Псковской области и из архива ПЛН

Источник: Псковская Лента Новостей
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