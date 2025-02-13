Общество

Счастливый билет: как живут осужденные в исправцентре Великих Лук

Вместо «неба в клеточку» и «друзей в полосочку» - хороший заработок, свободное перемещение по городу, встречи с близкими людьми и даже возможность сыграть свадьбу. Некоторые осужденные могут отбывать назначенное наказание без изоляции от общества, улучшая своё благосостояние и помогая близким. Правда, такой шанс даётся не каждому, а лишиться привилегий можно в один миг.

Псковская Лента Новостей выяснила, как проходят будни тех, кому суд определил отбывать наказание в виде принудительных работ в исправительном центре в Великих Луках, как учреждение решает кадровые вопросы местных предприятий, каким образом люди, преступившие закон, меняют свою жизнь к лучшему, и чем может обернуться нарушение условий содержания.

«Как в общежитии»

Исправительный центр №1 УФСИН России по Псковской области открылся в Великих Луках 4 года назад и стал первым учреждением на территории региона, где отбывают наказание осужденные к принудительным работам. Такой вид наказания, альтернативный лишению свободы, появился в России с 1 января 2017 года. Его назначают по решению суда за преступления небольшой или средней тяжести, а также в качестве поощрения за хорошее поведение во время нахождения в колонии.

Великолукский исправцентр разместился на месте бывшей исправительной колонии №5. Первый корпус начал функционировать 15 сентября 2021 года, 8 февраля 2022 года открылось основное общежитие. В общей сложности учреждение рассчитано на 350 осуждённых, сейчас оно заполнено меньше, чем на половину - занято 141 место. Ещё 50 человек проходят «трудотерапию» на участке в Невеле. Присутствует постоянная «текучка» - одни прибывают, другие освобождаются по условно-досрочному или по окончанию срока, третьих в силу различных причин отправляют в колонии.

В ИЦ-1 попадают жители из разных регионов - Псковской области, Санкт-Петербурга, Архангельска, Ямало-Ненецкого автономного округа, Твери, Калуги, Новгорода, Дальнего Востока, Кургана, Новосибирска, Екатеринбурга и многих других. Большинство осужденных отбывают наказание за незаконные приобретение, хранение, распространение наркотиков (статья 228 УК РФ), нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть (ст. 264 УК РФ), неуплату алиментов (ст. 157 УК РФ) и ряд других преступлений. Есть те, кто прибывает прямо из зала суда, других переводят из колоний в случае возможности смягчения наказания. Срок пребывания в исправцентре разнится в зависимости от статьи, судебного решения и поведения: кто-то проводит в учреждении пару месяцев, а есть и те, кто отбывает наказание несколько лет.

Всё необходимое для комфортного проживания у них есть. В спальных помещениях установлены кровати, прикроватные тумбочки для хранения личных вещей, шкафы, столы и стулья. Каждому вновь прибывшему осужденному выдают чистое постельное бельё. Проживают в 10-местных блоках, а те, кто хорошо себя зарекомендовал, получают возможность поселиться в индивидуальных помещениях по 2-3 человека.

Еду готовят самостоятельно в комнатах приема и приготовления пищи, оборудованных всем необходимым: есть столы, посуда, плиты, чайники, микроволновки, шкафы для хранения инвентаря, индивидуальные ящики для личных вещей, а также холодильники, в которых хранятся пакеты с продуктами. Каждый из них подписан для удобства и возможности контролировать сроки годности.

Современные санузлы, комнаты для умывания, душевые с горячей и холодной водой, прачечные - всё оснащено по последнему слову техники. Установлены хорошие стиральные машины, сушилки, гладильные доски, которыми активно пользуются осужденные.

«Я считаю, что бытовые условия у нас на 5 баллов, всё для людей. Посмотрите на цвет стен, потолков - цветовую гамму подбирали, чтобы эмоциональный настрой был положительным. Вполне домашняя обстановка, как в общежитии. А кафель - не в каждой гостинице такой есть», - заметил начальник исправцентра Евгений Свиридов, который лично провел экскурсию по учреждению.

Разница лишь в том, что центр оснащен современными техническими средствами надзора и контроля, в том числе охранной и пожарной сигнализацией, системами видеонаблюдения и доступа в здание.

В остальном спальный корпус действительно напоминает общежитие, причем с очень аккуратными постояльцами. В комнатах царит порядок, местами на полах лежат ковры, на стенах висят картины, часы и зеркала, на окнах - разноцветные шторы и жалюзи. В одном из коридоров можно заметить живописное полотно «Наш город Великие Луки», созданное руками осужденных.

Кто хочет - зарабатывает

На момент нашего визита большинство помещений пустовали, так как абсолютно все постояльцы исправцентра работают за его пределами. А те единицы, что нам повстречались, готовились выйти во вторую-третью смену в соответствии с графиком, либо пребывали на законном больничном.

«Трудоустройство - это обязательное условие отбывания наказания в исправцентре. На поиск работы для вновь прибывших дается две недели, но мы стараемся за 2-3 дня трудоустраивать. Сначала проводим беседу, узнаем, что человек умеет делать, какие у него есть навыки и пожелания. Если на свободе работал сварщиком, токарем, автослесарем, стараемся устраивать по профессии. Если совсем ничего не умеет, идет подсобным рабочим или грузчиком. Запрос у местных предприятий есть, особенно на редкие специальности. Например, востребованы швея, раскройщик - в Великих Луках очень много швейных производств. Токари, слесари, сварщики требуются в очень большом количестве», - рассказал Евгений Свиридов.

ИЦ-1 сотрудничает с крупными великолукскими предприятиями, которые испытывают острый дефицит кадров. Организации не только охотно принимают осужденных, но и осуществляют их доставку к месту работы и обратно. А ещё платят весьма неплохую зарплату тем, кто хорошо трудится, и обеспечивают все социальные гарантии.

Средняя заработная плата осужденных составляет 48 тысяч, но многое зависит от умений и тяги к труду. Квалифицированные специалисты, которые хотят и могут работать, получают от 80 до 120 тысяч рублей в месяц. Зарплата грузчиков и подсобных рабочих, естественно, поскромнее — от 25 тысяч.

В первую очередь на высокооплачиваемую работу трудоустраивают алиментщиков, чтобы они могли выплачивать деньги своим детям. Как правило, всё накопленное годами удаётся вернуть в течение нескольких месяцев, и люди возвращаются домой без долгов. Многие остаются работать на тех же предприятиях, куда их трудоустроил исправцентр.

В Великих Луках после освобождения остаются не только местные жители, но и уроженцы других регионов, в том числе удалённых. Связать свою жизнь с городом после отбывания наказания решают прядка 20-30% осужденных. Они перевозят сюда близких, либо находят вторую половинку на месте и создают семьи. Объясняется это тем, что в Великих Луках много возможностей для трудоустройства и хорошие зарплаты - город не зря считается промышленной столицей региона и одним из крупнейших производственных центров на Северо-Западе.

«Многие говорят: вот мы приедем домой, в тот же Ямало-Ненецкий автономный округ, а работы там нет. Максимум, на что можно рассчитывать - зарплата 40-50, и то не факт — бывших осужденных не слишком хотят брать на работу. У нас этого разделения нет, работодатели относятся ко всем одинаково. Работников ценят и хорошо платят вне зависимости о того, был он осужден или нет. К тому же, уровень зарплат с каждым годом повышается. Великолукские предприятия также предоставляют комнаты в общежитии на первое время ребятам, которые хорошо себя зарекомендовали, чтобы они могли заработать денег и снять жилье. Дарят новогодние подарки детям, если они есть. Кстати, места в детских садах и школах у нас тоже всегда в наличии», - поделился преимуществами жизни и работы в городе на Ловати Евгений Свиридов.

Некоторые из тех, кто оказался в исправцентре, могут жить за его пределами даже в период отбывания наказания. Для этого человек должен отсидеть более 1/3 срока в местах лишения свободы, не иметь нарушений, проявить себя с положительной стороны и иметь семью - родителей, жену или детей.

В настоящее время на территории города проживают 17 осужденных, в том числе иногородние, к которым приехали близкие. В основном, они снимают квартиры, но были и случаи приобретения жилья.

Сотрудники центра по определенному графику проверяют условия проживания, повсюду должны царить чистота и порядок. Осужденным важно исправно ходить на работу, а по выходным посещать исправительное учреждение для участия в лекционных и спортивно-массовых мероприятиях.

«Те, кто хочет работать и понимает, что он приехал сюда именно трудиться, получают хорошую зарплату, помогают своим семьям. Главное, чтобы у человека было желание. Мы трудоустроим, дадим крышу над головой, а дальше все в твоих руках. Главное - не употребляй, не нарушай, и все будет в порядке», - подчеркнул начальник исправцентра.

Отсутствие нареканий, в том числе со стороны работодателя, а также участие в различных мероприятиях, может гарантировать дополнительные бонусы. Например, тех, кто хорошо характеризуется, могут на время отпускать домой в ближайшие города проведать близких, которых некоторые не видели много лет.

По заявлению

Соблюдать условия содержания в центре несложно, потому что они довольно лояльные. Осужденным можно пользоваться ноутбуками, мобильными телефонами, есть доступ в интернет. Они носят гражданскую одежду, обладают правом голоса и рядом других житейских благ, которых лишены те, кто находится в колонии. Главная цена всему этому — трудолюбие и чёткое следование установленным правилам.

Распорядок дня зависит от графика работы, но в целом выглядит так: подъем, проверка, зарядка, уборка, завтрак и убытие на работу. По возвращению — душ, ужин, отдых, вечерняя проверка.

Все необходимые продукты, средства гигиены, стиральный порошок и прочие необходимые вещи осужденные покупают самостоятельно на честно заработанные. Поход в магазин осуществляется по заявлению. Покупать можно всё, что угодно, кроме алкоголя, наркотиков, оружия. Не запрещены одежда, электронные устройства и даже автомобили — всё, что душа пожелает в рамках закона.

Писать заявление на имя начальника центра требуется при каждой необходимости выйти в город, будь то приобретение продуктов, поход в театр, кино, к врачу или обучение в автошколе. Все эти блага цивилизации доступны осужденным, не имеющим нареканий. Потребность покинуть территорию учреждения в большинстве случаев нужно подтвердить, например, показать талончик к зубному или запись на «Госуслугах», расписание занятий и договор на обучение в образовательной организации. В настоящее время многие осужденные учатся на права, посещают вечернюю школу, были случаи получения высшего образования во время отбывания наказания. Сотрудники исправцентра периодически проверяют нахождение своих подопечных по месту назначения, в том числе на предприятиях.

Ещё одна популярная просьба, которую указывают в заявлениях, - отпустить на церемонию бракосочетания. Осужденные, которые нашли любовь в Великих Луках или других городах и решили официально зарегистрировать отношения, могут сделать это в торжественной обстановке.

По словам сотрудников исправцентра, их подопечные пользуются успехом как у великолучанок, так и у жительниц соседних регионов. «По выходным женщины приезжают на крутых машинах, привозят передачи, после освобождения некоторых забирали в Питер. У нас все вопросы решаемы. Если человек адекватный, идет на диалог, соблюдает распорядок дня и режимные требования, то мы всегда идем на встречу. Свадьба — пожалуйста, хотите жить вместе, рожать детей — тоже не запрещено», - подчеркнул Евгений Свиридов.

Нарушил - в колонию

Всего этого можно лишиться в один миг, нарушив правила внутреннего распорядка. Исправительный центр нельзя покидать в ночное и нерабочее время, выходные и праздничные дни без разрешения администрации, ни в коем случае нельзя употреблять спиртное и наркотики. Несоблюдение требований влечет замену наказания лишением свободы.

«У нас строго запрещен алкоголь, наркотические вещества, оружие. Кто-то может взять себя в руки и работать, получать хорошие деньги, а кто-то после второй зарплаты не в силах пересилить тягу к спиртному. В колонии всё жёстче, а здесь соблюдать грань не каждый сможет. Можно в город, можно пользоваться телефоном. В магазин зашёл за молоком, а тут алкоголь стоит. Кто-то может пройти мимо, а кому-то захочется выпить, и он сорвется. А потом будет нам доказывать, мол, «я думал там не алкогольное, это лимонад или энергетик в баночке», - привел один из распространённых случаев начальник ИЦ.

Бывают и другие. К примеру, осужденный познакомился с женщиной, подарил ей кольцо, подали заявление в ЗАГС, через две недели у них должна состояться свадьба. Идут в гости к ее родственникам, там все выпивают, жених сначала отказывается, а потом соглашается на рюмку-две. «Потом он приходит, пытается что-то объяснить, женщина плачет. Так вы же сами знали, что он осужденный, что ему это запрещено? Поженились бы, смогли проживать вместе, на работу ходил бы. А вместо этого в колонию. Такой шанс (попасть в исправцентр — прим. ред.) дается один раз, и если ты его упустил - всё, больше не получишь», - обратил внимание Евгений Свиридов.

Тех, кто приходит в центр в состоянии алкогольного опьянения, сразу везут на освидетельствование, после чего помещают в помещение для нарушителей (ПДН). Условия содержания там сильно отличаются. Штрафники живут в камерах, рассчитанных на два человека. Из удобств — кровати, санузел и раковина с водой. Пользоваться телефоном можно только с разрешения администрации центра не более 15 минут в день и только во время двухчасовой утренней прогулки. Всё остальное время покидать помещение нельзя, только два раза в неделю для помывки в душе.

Некоторые имеют право самостоятельно питаться в определенное время, но большинству приносят готовую пищу из СИЗО-2, расположенного поблизости. В течение дня нарушители бодрствуют, спать запрещено, можно только лежать на кроватях. Они изучают нормативно-правовые акты, слушают по радио правила внутреннего распорядка, пишут письма родственникам или читают книги из местной библиотеки. Все издания проверены цензором на предмет наличия запрещённой литературы. В основном, представлены книги отечественных писателей, но есть и зарубежные.

90% осужденных, которые ждут решения суда в ПДН, в итоге отправляются в колонию. Злостными нарушениями, за которые могут заменить вид наказания, считаются употребление алкоголя и наркотических веществ, самовольный уход за пределы исправцентра, а также три проступка в течение года. Например, не вставал на зарядку, потом проспал работу и не вовремя вернулся — все, на горизонте замаячила камера с решеткой.

За первое небольшое нарушение можно отделаться выговором, за второе — до 15 суток в ПДН. При этом с каждым осужденным проводится беседа, выясняются причины, по которым он не соблюдает правила. Список злостных нарушителей, убывших из исправцентра, вывешивают возле общей столовой — как говорится, чтоб другим неповадно было.

На пути к исправлению

Отличившиеся в хорошем смысле получают не ужесточение наказания и фото на «доске позора», а грамоты, благодарности и возможность сократить срок заключения. Каждые выходные обитатели исправцентра посещают великолукские приюты для бездомных животных, где помогают строить вольеры, наводят порядок, гуляют с собаками, за свой счет приобретают для них корма и прочие необходимые вещи. Они проявляют заботу и внимание к братьям меньшим, тем самым показывая свою готовность к исправлению и желание помочь тем, кто в этом нуждается.

Кроме того, в свободное от работы время осужденные оказывают содействие городу в части уборки общественных территорий. По заявкам муниципальных предприятий «Зеленхоз» и «Спецавтохозяйство» они собирают мусор на улицах, очищают парки и скверы от листвы и веток, приводят в порядок тротуары, осуществляют покос и вывоз травы, высаживают деревья и кустарники, освобождают от захламления места общего пользования, красят заборы и ограждения. Таким образом отбывающие наказание в виде принудительных работ учатся быть полезными обществу и уважать его законы, получают возможность вернуться к нормальной жизни. А город, тем временем, становится чище, красивее и ухоженнее. Также осужденных привлекают к благоустройству воинских захоронений, памятников и монументов, к участию в патриотических мероприятиях, в том числе в честь освобождения южной столицы региона от немецко-фашистских захватчиков.

По случаю праздников в исправцентре проходят различные творческие конкурсы, в том числе посвящённые 23 Февраля, 8 Марта, Новому году. В преддверии знаменательных дат, связанных с именами известных поэтов и писателей, осужденные посещают великолукские библиотеки в сопровождении сотрудников воспитательного отдела. На регулярной основе ходят в краеведческий музей Великих Лук, где узнают о героическом прошлом города, в котором многие оказались впервые.

Воспитательная, образовательная, просветительская, патриотическая и иная работа, необходимая для скорейшего исправления, ведется и в стенах самого учреждения. Представители Госавтоинспекции и полиции читают лекции, служба занятости организует ярмарки вакансий, священнослужители проводят беседы с осужденными. В комнате воспитательной работы по выходным проводятся лекции и просмотры патриотических фильмов, тестирования, беседы. Там же можно поиграть в настольные игры (шашки, шахматы, нарды), почитать книги.

На улице часто проводятся спортивные мероприятия. Постояльцы исправцентра соревнуются в подтягиваниях на перекладине и брусьях, поднимают гири, участвуют в турнирах по армрестлингу, играют в дартс, настольный теннис, сдают нормы ГТО, за что получают значки и грамоты.

Весной и летом отбывающие наказание высаживают на территории центра цветы, саженцы плодовых деревьев, туи и другие растения. Зимой создают снежные композиции: к примеру, в прошлом году смастерили большого дракона и цифры «2024».

Всем, кто принимает активное участие в спортивно-массовых и прочих мероприятиях, занимается волонтёрской и общественно-полезной деятельностью, ставят соответствующие отметки в личных делах. Это положительно влияет на дальнейшую судьбу человека, вставшего на путь исправления.

Исправцентр - место, где оступившиеся живут практически так же, как свободные люди, за исключением ряда ограничений. Такой вид наказания доступен только тем, кто действительно готов трудиться и исправляться. За это они получают достойное вознаграждение и билет в будущее с новыми перспективами и возможностями. Такой шанс дается только один раз, и многие стараются им воспользоваться.

Ульяна Лаблюк, фотографии предоставлены пресс-службой УФСИН России по Псковской области