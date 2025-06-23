Общество

Алексей Саенко рассказал, как контролируют зарастание травой частных участков

О контрольных мерах по содержанию и покосу травы на частных территориях рассказал заместитель главы администрации города Пскова Алексей Саенко в эфире программы «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Существует правило благоустройства и санитарного содержания, по которому нужно содержать участок в части покоса. Госстрой регламентирует содержание зеленых насаждений. У нас существует мониторинг за соблюдением этих правил», - рассказал Алексей Саенко.

Он уточнил, что штрафы выписываются не сразу, сначала выдается предупреждение.

«В случае выявления из ряда вон выходящих фактов зарастания участков, с выходом травы и сорняков на общественную территорию - контрольное управление начинает с предупреждения. Штрафы не выписываем сразу, у нас нет таких драконовских мер. Собственнику доводят, что ему нужно привести участок в порядок. В торговле еще и 10 метров вокруг нужно тоже содержать», - заметил Алексей Саенко.