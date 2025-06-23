Общество

До 50 обращений в день поступает по покосу травы — администрация Пскова

По вопросам покоса травы в администрацию города Пскова поступает до 50 обращений в день. Такими данными поделился в эфире программы «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM) заместитель главы администрации города Пскова Алексей Саенко.

«Мы стараемся корректировать работу на основании обращений, либо перенаправляем в управляющие компании для принятия мер. Таким образом мы работаем через соцсети. На письменные обращение мы сразу обращаем внимание, они берутся в работу, вносятся коррективы в план по покосу», - сказал Алексей Саенко.

Он добавил, что подрядчики стараются оперативно убирать скошенную траву, чтобы не засорялись «ливневки».

«На Балтийской потоп произошел из-за засорения дождеприемных крышек, которое произошло из-за факта неуборки скошенной травы. Подрядчики стараются траву убирать сразу, но не всего получается оперативно. В рамках муниципальных контрактов ее утилизируют на полигонах», - добавил Алексей Саенко.