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Общество

До 50 обращений в день поступает по покосу травы — администрация Пскова

24.06.2025 13:48|ПсковКомментариев: 0

По вопросам покоса травы в администрацию города Пскова поступает до 50 обращений в день. Такими данными поделился в эфире программы «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM) заместитель главы администрации города Пскова Алексей Саенко. 

«Мы стараемся корректировать работу на основании обращений, либо перенаправляем в управляющие компании для принятия мер. Таким образом мы работаем через соцсети. На письменные обращение мы сразу обращаем внимание, они берутся в работу, вносятся коррективы в план по покосу», - сказал Алексей Саенко.

Он добавил, что подрядчики стараются оперативно убирать скошенную траву, чтобы не засорялись «ливневки».

«На Балтийской потоп произошел из-за засорения дождеприемных крышек, которое произошло из-за факта неуборки скошенной травы. Подрядчики стараются траву убирать сразу, но не всего получается оперативно. В рамках муниципальных контрактов ее утилизируют на полигонах», - добавил Алексей Саенко.

Источник: Псковская Лента Новостей
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