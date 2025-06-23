До 50 обращений в день поступает по покосу травы — администрация Пскова

По вопросам покоса травы в администрацию города Пскова поступает до 50 обращений в день. Такими данными поделился в эфире программы «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM) заместитель главы администрации города Пскова Алексей Саенко.
Он добавил, что подрядчики стараются оперативно убирать скошенную траву, чтобы не засорялись «ливневки».
«На Балтийской потоп произошел из-за засорения дождеприемных крышек, которое произошло из-за факта неуборки скошенной травы. Подрядчики стараются траву убирать сразу, но не всего получается оперативно. В рамках муниципальных контрактов ее утилизируют на полигонах», - добавил Алексей Саенко.