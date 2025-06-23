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Общество

Алексей Саенко: Косить траву раз в месяц сейчас — недостаточно

24.06.2025 13:32|ПсковКомментариев: 0

В Пскове этим летом создались благоприятные условия для роста травы. И косить ее раз в месяц - недостаточно, заявил в эфире передачи «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM) заместитель главы администрации города Пскова Алексей Саенко.

«Ситуация с субъективной оценкой отсутствия покоса. Складывается благоприятная погода, чтобы зеленые насаждения буйно и активно росли. Температура 15-20 градусов, обильное увлажнение почвы дает такой результат, что трава по корневой системе может выдавать рост 2-3 см в сутки. Мы понимаем, что покос раз в месяц при таких условиях — это недостаточно, и подрядные организации получили целеуказания в начале месяца усилиться. Существует проблематика переувлажнения почвы. Есть некоторые количество площадей, которые для ускорения косятся механизированным способом — газонокосилками и прицепным оборудованием на тракторах. Въезд на грунт подобной техники невозможен. Будет месиво и будет застревание. Косить раз в месяц, конечно, недостаточно», - сказал Алексей Саенко. 

Он подчеркнул, что заключены контракты, и трава косится по имеющимся нормативам.

«Норматив существует, он установлен приказом Госстроя от 1999 года, он действующий. Трава должна быть вы выше 15 см, а косить - не выше 3-5 см. Подрядные организации есть, они работают, за всеми общественными территориями установлена ответственность. Также имеется контракт на содержание и покос территорий, которые не включены в режимный покос. Он проводится по заявкам. Содействие в покосе осуществляет "Служба благоустройства города". Покос осуществляется 1 раз в месяц. Исходя из лимита денежных средств, погодных условий, решается, нужно ли косить в сентябре. По правилам техники безопасности косить в дождь вообще нельзя», - добавил Алексей Саенко.

Ранее сообщалось, что темпы покоса травы наращивают в Пскове. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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