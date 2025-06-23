Замглавы администрации Пскова раскрыл причину спила деревьев на улице Некрасова

Причины спила деревьев на улице Некрасова в Пскове назвал заместитель главы администрации города Пскова Алексей Саенко в эфире программы «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).
«Мы деревья убрали, потому что они, во-первых, были частично высохшие и частично больные, во-вторых, находились в охранных зонах инженерных коммуникаций. Озеленение там будет», - сказал Алексей Саенко.
Он подчеркнул, что больные деревья при сильном ветре могли причинить ущерб имуществу города.
Напомним, что также ведутся работы по благоустройству зеленого полукруга возле здания правительства Псковской области.