Общество

Замглавы администрации Пскова раскрыл причину спила деревьев на улице Некрасова

Причины спила деревьев на улице Некрасова в Пскове назвал заместитель главы администрации города Пскова Алексей Саенко в эфире программы «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Мы деревья убрали, потому что они, во-первых, были частично высохшие и частично больные, во-вторых, находились в охранных зонах инженерных коммуникаций. Озеленение там будет», - сказал Алексей Саенко.

Смотрите также Фотофакт: На улице Некрасова в Пскове вырубили деревья

Он подчеркнул, что больные деревья при сильном ветре могли причинить ущерб имуществу города.

«Предусматривается концепция озеленения улицы Некрасова деревьями и кустарниками. Комиссия выявила, что деревья поражены грибком. Имели гнилостные образования и были переросшие. При сильном ветре была вероятность причинить порчу имущества», - заключил Алексей Саенко.

Напомним, что также ведутся работы по благоустройству зеленого полукруга возле здания правительства Псковской области.