Общество

Михаил Ведерников рассказал об изменениях зелёной зоны у здания правительства Псковской области

Полукруг зелёной зоны у здания Правительства Псковской области скоро будет выглядеть иначе. Проект благоустройства готов, работы начнутся после определения подрядчика. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников/ Telegram-канал

Планировка территории сохранится прежней, но планируется заменить растения и обновить покрытие дорожки и проезда. На месте старых деревьев высадят кедровые сибирские сосны, а по внутренней части круга - ягодный тис и остролистные клёны. Вдоль тротуара появятся несколько кустов европейского бересклета.

«Со старыми клёнами, к сожалению, придётся расстаться – по оценке комиссии, деревья находятся в крайне аварийном состоянии и представляют опасность и для людей, и для здания, а это, напомню, памятник федерального значения», - написал Михаил Ведерников.

Также губернатор сообщил, что работы по замене асфальта вдоль всей улицы Некрасова от Советской до Воровского уже начались. Это не связанные истории, но было принято решение их синхронизировать. Предварительно проведена большая работа по полной замене подземных коммуникаций.

Ремонт дорожного полотна и тротуаров завершится к концу 2025 года из-за большого объёма работы.

«Благоустройство выполним намного быстрее – к подготовительным работам приступаем уже сегодня», - отметил губернатор.