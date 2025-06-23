Госдума приняла в первом чтении проект о фильмах, дискредитирующих традиционные ценности

В документе подчеркивается, что прокат или показ фильма без учета внесенных министерством изменений в прокатное удостоверение будет приравниваться к прокату фильма без необходимого удостоверения, пишет ТАСС.
Госдума приняла в первом чтении законопроект об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильмам, которые дискредитируют российские духовно-нравственные ценности. Документ был подготовлен группой депутатов и сенаторов.
Законопроект предусматривает, что наличие в фильме материалов, которые пропагандируют отрицание традиционных ценностей или порочат их, станет основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения.
Документ предполагает и другие поправки. В частности, он уточняет обязанность владельцев аудиовизуальных сервисов соблюдать требования о недопустимости распространения фильмов без прокатного удостоверения. Как указано в пояснительной записке, действующее законодательство допускает неоднозначное толкование термина «показ» в отношении аудиовизуальных сервисов. Законопроект предусматривает устранение этой неточности, включая в указанный термин распространение фильмов через аудиовизуальные электронные сервисы.
Кроме того, проект предлагает наделить Минкультуры РФ полномочиями по одностороннему внесению изменений в ранее выданное прокатное удостоверение в случае изменения законодательства. В настоящий момент такие изменения могут быть внесены только по обращению правообладателя.
В документе подчеркивается, что прокат или показ фильма без учета внесенных министерством изменений в прокатное удостоверение будет приравниваться к прокату фильма без необходимого удостоверения, пишет ТАСС.