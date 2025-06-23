Общество

Госдума приняла в первом чтении проект о фильмах, дискредитирующих традиционные ценности

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильмам, которые дискредитируют российские духовно-нравственные ценности. Документ был подготовлен группой депутатов и сенаторов.

Законопроект предусматривает, что наличие в фильме материалов, которые пропагандируют отрицание традиционных ценностей или порочат их, станет основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения.

Документ предполагает и другие поправки. В частности, он уточняет обязанность владельцев аудиовизуальных сервисов соблюдать требования о недопустимости распространения фильмов без прокатного удостоверения. Как указано в пояснительной записке, действующее законодательство допускает неоднозначное толкование термина «показ» в отношении аудиовизуальных сервисов. Законопроект предусматривает устранение этой неточности, включая в указанный термин распространение фильмов через аудиовизуальные электронные сервисы.

Кроме того, проект предлагает наделить Минкультуры РФ полномочиями по одностороннему внесению изменений в ранее выданное прокатное удостоверение в случае изменения законодательства. В настоящий момент такие изменения могут быть внесены только по обращению правообладателя.