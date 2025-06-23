Капремонт продолжается в Псковском политехническом колледже

Ход капитального ремонта в Псковском политехническом колледже проконтролировал депутат Псковского областного Собрания, лидер фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян, сообщается на его странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»
Он подчеркнул, что ремонт не проводился с момента открытия учебного заведения.
«В качестве регионального координатора проекта "Новая школа" партии "Единая Россия", вместе с руководителем учреждения Александром Седуновым и представителями подрядной организации осмотрели помещения, где идут работы. Нареканий к исполнителям нет, возникающие рабочие моменты решаются в оперативном порядке, диалог руководства колледжа и подрядчиков налажен. График производства работ соблюдается. Атмосфера на стройплощадке дает понять: в качественном результате здесь заинтересованы все участники. Надеюсь, так будет и впредь! Отмечу, финансирование капитального ремонта составляет 112 млн 300 тысяч рублей», - добавил депутат.
Работы проводятся в рамках федерального проекта капитального ремонта среднего профессионального образования, старт которому в текущем году дал президент России Владимир Путин.