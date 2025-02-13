Общество

На ремонт Псковского политехнического колледжа могут выделить свыше 113 млн рублей

На капитальный ремонт Псковского политехнического колледжа могут выделить 113 302 828 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Подрядчик будет производить ремонт полов, дверных проемов и окон. Полы будут покрывать линолеумом. Также планируется произвести антигрибковую обработку потолков и стен.

Замене подлежат светильники. Подрядчик должен будет отремонтировать кровлю. Рабочие должны будут проложить трубопроводы канализации, произвести замену раковин и умывальников.

Подрядчика определят 6 марта. Работы планируется завершить до 26 февраля 2026 года.