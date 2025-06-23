Общество

Губернатор встретился с наставниками программы «Герои земли Псковской»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел установочную встречу с будущими наставниками региональной программы «Герои земли Псковской» во вторник, 24 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

Глава региона отметил, что по аналогии с президентской программой «Время Героев» за каждым участником, прошедшим отбор, на весь период его обучения будет закреплен наставник.

«Главная задача — оказать поддержку, помочь в профессиональном развитии в начале пути, передать как можно больше опыта и знаний. Предлагаю вам всем присоединиться к этой работе. Со своей стороны, тоже буду наставником для одного из участников программы. На сегодняшний день состав участников предварительный», — сказал Михаил Ведерников и добавил, что точный состав утвердят после итогового заседания Общественного совета.

Обучение стартует 8 сентября с очного недельного модуля. Программа профессиональной подготовки рассчитана на год и включает четыре образовательных модуля — в каждом предусмотрена очная часть по десять дней.

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В правительстве напомнили, программа «Герои земли Псковской» реализуется по поручению президента Владимира Путина. На территории Псковской области она стартовала 23 февраля. Ее цель — подготовка компетентных управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.