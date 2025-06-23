Общество

Юристы объяснили алгоритм действий при отказе многодетным в пособиях

Если семья с детьми сталкивается с необоснованными отказами в пособиях или льготах, закон предоставляет возможность оспорить такие решения. С проблемами при оформлении пособий и льгот сталкиваются 77% родителей, следует из данных мониторинга «Народного фронта».

Такие отказы могут быть связаны с неверной оценкой доходов семьи, ошибками в расчетах, неполным предоставлением документов или неверным толкованием норм законодательства уполномоченными органами, отметил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Сначала стоит обратиться с письменной жалобой в территориальное отделение учреждения, выдавшего отказ, рекомендовала адвокат Екатерина Кутузова

«При отсутствии реакции — в вышестоящий орган, обратившись дополнительно в прокуратуру или суд. Всегда сохраняйте копии всех документов и ответов, чтобы подтвердить свою позицию», — сказала она.

Жалоба должна быть подана в письменной форме и содержать обоснование несогласия с принятым решением, а также ссылки на нормы права, которые, по мнению заявителя, были нарушены, добавил Владимир Кузнецов. Сроки подачи жалобы, как правило, ограничены, поэтому важно действовать оперативно.

Следующим шагом, по словам юриста, становится обжалование в суде. Суд будет оценивать законность и обоснованность принятого решения, а также соблюдение процедуры его принятия.

«В случае признания отказа необоснованным, суд обяжет соответствующий орган устранить допущенные нарушения и предоставить положенные пособия или льготы», — сказал Владимир Кузнецов.

Важно четко сформулировать свои требования и обосновать их со ссылкой на действующее законодательство, отметили эксперты. Для этого лучше прибегнуть к помощи платных юристов или воспользоваться бесплатной юридической консультацией, которую предоставляют государственные или правозащитные организации, пишут «Известия».

В случае неправомерного отказа в назначении пособий или льгот, можно также подать жалобу в прокуратуру, которая проверит законность действий органов и при необходимости возбудит проверку, добавил юрист ООО «Афонин, Божор и партнеры» Заур Лапугов.