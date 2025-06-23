Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Легким десертам — легкая сметана
Псков Летние террасы
Жить в Атмосфере
нейросети для предпринимателей
Псковская область 80-летие Победы
Господин Рейтингомер
Бизнес В Великих Луках
Что делать При укусе клеща
Рай В шалаше
Новая веха профсоюзов
Задержание ректора ПсковГУ
Агростартапы Псковской области
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
Лев в клетке
Правила электробезопасности
 
 
 
ещё Общество 23.06.2025 15:580 Тала Нещадимова: Заключительная неделя июня будет дождливой 26.06.2025 12:230 Псковский лицеист вышел в финал всероссийского конкурса «Горизонт открытий» 26.06.2025 12:210 Паразиты, бактерии и инфекции: псковских родителей предупредили об опасности детской песочницы 26.06.2025 12:090 Сергей Вострецов: Роботизация — неизбежный шаг для российской экономики 26.06.2025 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Антоном Минаковым 26.06.2025 11:540 Юристы объяснили алгоритм действий при отказе многодетным в пособиях
 
 
 
Самое популярное 24.06.2025 12:420 Двухлетнего ребенка швырнули головой об пол в аэропорту Шереметьево 20.06.2025 12:092 Интерактив: Пробка до хладокомбината, и это даже не «час пик» 22.06.2025 21:000 Фотофакт: Автосервис горит в Пскове 25.06.2025 14:335 Жизнь без мобильного интернета: проверка на прочность 19.06.2025 09:370 Четыре автомобиля повредил огонь в Пскове в результате поджога
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Юристы объяснили алгоритм действий при отказе многодетным в пособиях

26.06.2025 11:54|ПсковКомментариев: 0

Если семья с детьми сталкивается с необоснованными отказами в пособиях или льготах, закон предоставляет возможность оспорить такие решения. С проблемами при оформлении пособий и льгот сталкиваются 77% родителей, следует из данных мониторинга «Народного фронта».

Такие отказы могут быть связаны с неверной оценкой доходов семьи, ошибками в расчетах, неполным предоставлением документов или неверным толкованием норм законодательства уполномоченными органами, отметил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Сначала стоит обратиться с письменной жалобой в территориальное отделение учреждения, выдавшего отказ, рекомендовала адвокат Екатерина Кутузова

«При отсутствии реакции — в вышестоящий орган, обратившись дополнительно в прокуратуру или суд. Всегда сохраняйте копии всех документов и ответов, чтобы подтвердить свою позицию», — сказала она.

Жалоба должна быть подана в письменной форме и содержать обоснование несогласия с принятым решением, а также ссылки на нормы права, которые, по мнению заявителя, были нарушены, добавил Владимир Кузнецов. Сроки подачи жалобы, как правило, ограничены, поэтому важно действовать оперативно.

Следующим шагом, по словам юриста, становится обжалование в суде. Суд будет оценивать законность и обоснованность принятого решения, а также соблюдение процедуры его принятия.

«В случае признания отказа необоснованным, суд обяжет соответствующий орган устранить допущенные нарушения и предоставить положенные пособия или льготы», — сказал Владимир Кузнецов.

Важно четко сформулировать свои требования и обосновать их со ссылкой на действующее законодательство, отметили эксперты. Для этого лучше прибегнуть к помощи платных юристов или воспользоваться бесплатной юридической консультацией, которую предоставляют государственные или правозащитные организации, пишут «Известия».

В случае неправомерного отказа в назначении пособий или льгот, можно также подать жалобу в прокуратуру, которая проверит законность действий органов и при необходимости возбудит проверку, добавил юрист ООО «Афонин, Божор и партнеры» Заур Лапугов.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какое событие лета для вас самое ожидаемое?
В опросе приняло участие 169 человек
26.06.2025, 12:450 Тротуары и наружное освещение оборудуют в Печорах 26.06.2025, 12:390 Михаил Ведерников: Ярмарка «Виноград» — отличный инструмент поддержки фермеров 26.06.2025, 12:370 Максимальная выплата по европротоколу при ДТП увеличится с 5 июля 26.06.2025, 12:230 Псковский лицеист вышел в финал всероссийского конкурса «Горизонт открытий»
26.06.2025, 12:210 Паразиты, бактерии и инфекции: псковских родителей предупредили об опасности детской песочницы 26.06.2025, 12:120 Библиотека имени Василёва впервые станет площадкой кинофестиваля «Западные ворота» 26.06.2025, 12:090 Сергей Вострецов: Роботизация — неизбежный шаг для российской экономики 26.06.2025, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Антоном Минаковым
26.06.2025, 11:540 Юристы объяснили алгоритм действий при отказе многодетным в пособиях 26.06.2025, 11:480 На празднике выпускников «Звезды Псковского района» вручили 14 медалей 26.06.2025, 11:440 Жители Псковской области снова перевели мошенникам более миллиона рублей 26.06.2025, 11:340 Логотип ПЛН выложили из улиток, лисичек и пенсии. ФОТО
26.06.2025, 11:290 «Дневной дозор»: Как прохладное лето отразится на цене овощей? 26.06.2025, 11:270 Форум молодых семей пройдет в шестой раз в Пскове 26.06.2025, 11:250 Утвержден список кандидатов на обучение по программе «Герои земли Псковской» 26.06.2025, 11:190 Водитель в Псковской области сломал позвоночник на работе
26.06.2025, 11:150 Гастроли «Пушкинской школы» Владимира Рецептера анонсирует музей-заповедник «Михайловское» 26.06.2025, 11:100 Volkswagen сгорел в Великих Луках 26.06.2025, 11:080 «Три мудреца»: Страна невыученных уроков 26.06.2025, 11:060 Пятитысячную банкноту с признаками подделки изъяли в Пскове
26.06.2025, 11:040 Александр Козловский: «Диктант Победы» вызывает живой интерес как у взрослых, так и у молодежи 26.06.2025, 10:570 Ветеринары сообщили о нехватке вакцин для собак и кошек 26.06.2025, 10:460 Подростки из Трудовых отрядов Псковской области нашли работу 26.06.2025, 10:390 МВД рассказало, как защитить крупные суммы денег на карте
26.06.2025, 10:320 Жилой дом спасли во время пожара в Дедовичском районе 26.06.2025, 10:300 «Гайд-парк»: Антон Минаков о роли оппозиции в региональном парламенте 26.06.2025, 10:270 Псковские сотрудники перечислили свои требования к работодателям 26.06.2025, 10:200 В 26 из 52 псковских и рязанских учебных заведений скорость интернета оказалась ниже заявленной в госконтрактах
26.06.2025, 10:110 70% онлайн-платежей псковичи совершают с помощью SberPay 26.06.2025, 10:100 Укрепление позиций Псковской области как промышленного центра обсудили на заводе «АВАР» 26.06.2025, 10:050 Хозпостройку подожгли на проспекте Гагарина в Великих Луках 26.06.2025, 10:000 Давайте после праздников
26.06.2025, 09:470 Предпенсионеров в России стали вдвое чаще звать на работу 26.06.2025, 09:410 Детская шалость могла стать причиной пожара в псковской Родине 26.06.2025, 09:400 В Госдуме просят проверить детские наборы для экспериментов на безопасность 26.06.2025, 09:150 Почти 60% псковичей поддерживают законопроект о ежемесячных выплатах для домохозяек - опрос
26.06.2025, 09:060 Псковское управление ФСБ открыло историко-демонстрационный зал 26.06.2025, 09:000 Запишись на тест-драйв кроссовера Changan UNI-T 26.06.2025, 08:400 В Госдуме предложили выдворять мигрантов-коммунальщиков за предвыборную агитацию 26.06.2025, 08:320 Сотрудники ПсковГУ рассказали, что перечисляли часть зарплаты Наталье Ильиной
26.06.2025, 08:200 Бывшего руководителя псковской строительной компании привлекли к ответственности за нарушения в процедуре банкротства 26.06.2025, 08:000 В Госдуме предложили законодательно закрепить способы борьбы с борщевиком 26.06.2025, 07:300 Более 11 тысяч школ в России не довольны доступом к интернету 26.06.2025, 07:000 Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиков празднуют 26 июня
25.06.2025, 22:000 Вирусолог рассказал об опасности испанского гриппа 25.06.2025, 22:000 Завершилась первая смена православного лагеря «Радость» при Свято-Троицком соборе 25.06.2025, 21:400 В Пыталовском районе остановили пьяного водителя, совершившего повторное нарушение 25.06.2025, 21:200 Для великолукских школьников подготовили обучающую интерактивную программу дорожные полицейские
25.06.2025, 21:190 Масштабный ремонт территорий на псковских улицах Западной и Коммунальной начнут в августе-сентябре 25.06.2025, 21:000 Власти Псковской области завершили работу над законопроектом о региональных памятных датах и праздничных днях 25.06.2025, 20:400 Псковские полицейские совместно с волонтерами вышли в рейд 25.06.2025, 20:200 Жительница Псковского района попала под суд за незаконное приобретение наркотиков
25.06.2025, 20:000 Псковский областной театр кукол стал лауреатом Международного фестиваля КУKART 25.06.2025, 19:460 Хоровой концерт из программы довлатовского фестиваля в Пушкиногорье проведут в «Михайловском» 25.06.2025, 19:400 Псковские школьники смогут принять участие в создании светового шоу о Великой Победе 25.06.2025, 19:200 Память преподобных Онуфрия и Авксентия Мальских почтили в Мальском Спасо-Рождественском монастыре
25.06.2025, 19:000 На дороге Гверстонь – Крупп – Кулье завершили укладку выравнивающего слоя асфальта 25.06.2025, 18:400 До +21 и облачную с прояснениями погоду прогнозируют в Псковской области 26 июня 25.06.2025, 18:230 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о наказании за «кражу» традиционных ценностей 25.06.2025, 18:203 Малолетнего ребёнка обманули в игре «Роблокс» на 100 тысяч рублей в Пскове
25.06.2025, 18:080 «Собственной персоной»: Александр Хлопков о старте больших муниципальных выборов и борьбе с коррупцией. ВИДЕО 25.06.2025, 18:080 Патриарх Кирилл: Уже сейчас многие выбирают коммуникацию с ИИ вместо общения с человеком 25.06.2025, 18:040 Россиянина избили палкой в попытке отобрать новый iPhone 25.06.2025, 18:010 Два автомобиля столкнулись на круговом движении у поликлиники №3 в Пскове
25.06.2025, 18:000 Дмитрий Барабанов об индексации платы за содержание жилья: Я выступаю на стороне жителей 25.06.2025, 18:000 Псковичей приглашают на мастер-класс по ботанической иллюстрации и лекцию «Съедобные дикоросы» 25.06.2025, 17:520 Александр Козловский наградил псковского курсанта за законотворческую инициативу 25.06.2025, 17:490 Планшетная выставка к 80-летию Победы проходит в псковской библиотеке имени Курбатова
25.06.2025, 17:470 Масштабный опрос псковичей проведут профсоюзы и Народный фронт 25.06.2025, 17:420 Псковича с алкогольной зависимостью лишат водительского удостоверения 25.06.2025, 17:410 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 25 июня 25.06.2025, 17:320 Фотофакт: От смертного греха предостерегают псковичей в Корытово
25.06.2025, 17:200 38-я сессия Псковской гордумы: отчет председателя и увеличение платы за содержание жилого помещения 25.06.2025, 17:200 На участке трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 26 июня 25.06.2025, 17:190 Почти 19 тонн австрийской колбасы не пропустили через границу РФ в Псковской области 25.06.2025, 17:040 Александр Котов: Публичное рассмотрение отчёта об исполнении бюджета повышает прозрачность
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru