Общество

В 26 из 52 псковских и рязанских учебных заведений скорость интернета оказалась ниже заявленной в госконтрактах

В 26 из 52 учебных заведений Рязанской и Псковской областей пропускная способность каналов связи образовательных организаций оказалась ниже, чем было предусмотрено в госконтракте, сообщили Псковской Ленте Новостей в Счетной палате Российской Федерации.

Счетная палата по поручению президента провела очередную проверку расходов федерального бюджета на подключение образовательных организаций и избирательных комиссий к Интернету и вновь признала их недостаточно эффективными.

Закупки услуг связи для школ и избиркомов осуществляются Минцифры России с 2019 года в рамках исполнения поручений президента Российской Федерации. В 2024 году Минцифры заключило четыре контракта на подключение общей стоимостью 7,5 млрд рублей. Услуги оказывались образовательным организациям и избиркомам на всей территории Российской Федерации (за исключением образовательных организаций Москвы и Санкт-Петербурга) с применением единой сети передачи данных (далее – ЕСПД). Всего с 2019 года к ЕСПД подключено более 52 тысяч объектов.

При этом проверкой установлено, что не во всех образовательных организациях скорость доступа к информационным системам и Интернету соответствует скорости, прописанной в госконтрактах. Например, в 26 из 52 учебных заведений Рязанской и Псковской областей пропускная способность каналов связи оказалась ниже, чем было предусмотрено в госконтракте.