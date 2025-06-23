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Мемориал в память о псковских бойцах СВО в деревне Белый Мох хотят открыть 18 сентября

Подготовку Псковской области ко Дню памяти псковичей, погибших при защите Отечества, обсудили на первом заседании оргкомитета, которое провел губернатор региона Михаил Ведерников. Соответствующая региональная памятная дата установлена 18 сентября. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области, центральным событием должно стать открытие мемориального комплекса «Белый мох».

Фотографии: правительство Псковской области

«В этот день мы чтим память не только уроженцев, жителей Псковской области, но и всех военнослужащих, сотрудников спецподразделений, органов безопасности, которые проходили службу на территории региона. Подготовка мероприятий требует организации выстроенного межведомственного взаимодействия. Эту задачу как раз и будет решать наш оргкомитет», — заметил губернатор.

Основной темой заседания стало обсуждение и формирование плана мероприятий к памятной дате.

Планируется, что центральным событием станет открытие мемориального комплекса «Белый мох». Концепция памятного места согласована, сейчас дорабатывается образ скульптурной композиции. Работа шла в тесном взаимодействии с семьями погибших участников СВО. Средства, необходимые для создания скульптурной композиции, выделены из областного бюджета.

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Более подробно о комплексе мероприятий к памятной дате доложила вице-губернатор Ольга Тимофеева. Она сообщила, что митинги, церемонии возложения цветов и памятные мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях Псковской области. Особое внимание планируется уделить просветительской работе с детьми и молодежью региона. «Выставочные проекты, проведение уроков мужества, лектории, диалоги с героями, тематические классные часы будут проходить как в учреждениях основного и дополнительного образования, так и на площадках библиотек, домов культуры, муниципальных музеев, центров добровольчества и молодежи», — заметила Ольга Тимофеева.

В числе крупных культурных проектов — историко-краеведческая научная конференция «Форпост земли Русской», которую готовит Псковская областная универсальная библиотека имени В. Я. Курбатова совместно с Военно-историческим музеем. Кроме того, запланирован к запуску просветительский проект в соцсетях о псковичах, погибших при исполнении воинского долга.

По итогам обсуждения Михаил Ведерников поручил доработать план мероприятий, в том числе и с учетом предложений силовых ведомств. Особое внимание глава региона поручил уделить семьям погибших защитников Отечества, оказанию им адресной помощи и поддержки.