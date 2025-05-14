Общество

Утверждена концепция мемориала в память о псковских бойцах СВО в деревне Белый Мох

Градостроительный совет единогласно утвердил концепцию мемориала в память о псковских бойцах специальной военной операции в деревне Белый Мох. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин/ Telegram-канал

«Автором проекта выступил известный скульптор Денис Стритович, создавший мемориальный комплекс в Выбутах и монумент «Знамя Победы» в Идрице. Новый мемориал будет расположён на въезде к кладбищу, и его невозможно будет не заметить. Это важно как для сохранения памяти, так и для удобства: любой желающий сможет почтить героев», - отметил он.

В создании мемориала участвовали родные военнослужащих. Главной идеей является жизненный путь защитника Отечества, от молодого курсанта до героя.

«Молодой воин, отлитый в бронзе, спускается к нам, а мы поднимаемся к нему, выражая глубокое уважение и благодарность. На двух боковых пилонах, выполненных из алюминия, будут высечены изображения грядущих ратных подвигов», - написал Борис Елкин.

Отдельно будет проработано освещение, которое подчеркнёт величие мемориала. На территории будут уставлены камеры, чтобы сохранить место в безопасности.