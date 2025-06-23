Мы уходим, уходим красиво!

Яркие, целеустремленные и счастливые – такие выпускники озарили своими улыбками сквер ПсковГУ 26 июня. Вчерашние одиннадцатиклассники стали гостями самого душевного летнего праздника – общегородского школьного выпускного. Какие напутствия ребятам дал глава города? Что в планах у псковских выпускников? Хотят ли они поступать в вуз в родном городе? Подробнее о прошедшем празднике – в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.
В праздничный день университетский сквер собрал самых улыбчивых выпускников Пскова. Этих ребят не напугали ни ветер, портивший укладку, ни даже осенняя погода, заморозившая выпускниц в нарядных платьях. Всё это перестало быть темой обсуждения, когда на сцену вышел народный коллектив, ансамбль эстрадного танца «Сувенир&Бит» с приковавшим всеобщее внимание номером «Мажоретки».
После старта концертной части под громкие аплодисменты выпускников поприветствовали ведущие праздника Александр Робин и Владимир Дягилев. «ПТЛ! Восемнадцатая! Десятая! Двадцать пятая! Первая! Пятая! ПИЛГ!» – гордые возгласы стали доноситься из разных уголков сквера после вопроса ведущих: «Из каких школ присутствуют ребята на празднике?»
Выпускники все во внимании – самое время предоставить слово главе города Пскова Борису Елкину. Градоначальник уже собрал на себе сотни взглядов виновников торжества, ждавших услышать «важное наставление от важного человека», как выразилась одна из псковских выпускниц.
По традиции речь главы города Пскова завершилась общим с выпускниками селфи – теплым и памятным.
Вдохновлённые искренним напутствием многие гости праздника направились к стене для пожеланий. На ней с помощью ярких маркеров они признавались в любви своим школам, делились планами на будущее и переживаниями после сданных экзаменах и, конечно, писали слова поддержки: «Верь в себя! Пусть сбываются мечты!». К выпускникам присоединился и Борис Елкин. Глава города оставил на стене надпись: «Творите, развиваетесь, любите».
Ведущие Александр Робин и Владимир Дягилев объявили о начале работы интерактивных площадок и старте концертной программы. Всё закипело! Часть выпускников осталась у сцены танцевать под самые популярные современные песни в исполнении музыкальных групп FORTE, а затем и Jeanne Band. Пели и про поезда, и про сансару, и даже про бобра. Сначала несмело, но потом громко в унисон с артистами, вчерашними школьниками подпевали и взрослые – родители и учителя.
Другие ребята отправились исследовать интерактив: двухметровая дженга, игры в очках виртуальной реальности и, конечно, фотобудка, ставшая фаворитом гостей праздника. Получив распечатанные снимки, ребята разглядывали их с умилением, радостью, а некоторые – со слезами на глазах. Выпускник Андрей Авдеев поделился, что скоро многие разъедутся по разным городам, перестанут так тесно общаться, а этот день и эти фотографии станут трогательным воспоминанием для каждого.
Своими планами по поступлению с корреспондентом ПЛН поделился Кирилл Стыров из средней общеобразовательной школы №11. Молодой человек уже сдал профильную математику, физику и русский язык.
Кирилл Стыров отметил, что большинство его одноклассников и друзей из других школ также хочет учиться и работать в Пскове несмотря на то, что многие могут поступить в университеты в Великом Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге благодаря высоким баллам ЕГЭ. Поддержали молодого человека и ребята из Псковского педагогического комплекса.
А вот выпускники Псковского технического лицея Анна Поздеева и Иван Усанев поступление в вуз в родном городе для себя не рассматривают. Девушка собирается получить профессию в Санкт-Петербурге, а молодой человек – в Москве.
Мнения разделились, а потому каждый выпускник, получив заветное письмо о зачислении или отказе в поступлении, сам поставит запятую в фразе «уехать нельзя остаться».
Концертную программу завершил сет от Dj Pop OFF и DJ DavidF. Немногие выпускники дождались их выхода, но те, что остались, танцевали под любимые песни с новыми силами, отпустив все переживания и почувствовав себя частью большого мира взрослых событий, одним из которых стал этот выпускной. Хочется верить, что каждый из гостей праздника сохранит этот огонь в глазах, преумножит веру в себя и свои амбиции и останется таким же веселым, каким запечатлел себя в фотобудке в сквере ПсковГУ.
Анна Козырева
Фото Анны Тягуновой