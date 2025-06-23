Общество

Мы уходим, уходим красиво!

Яркие, целеустремленные и счастливые – такие выпускники озарили своими улыбками сквер ПсковГУ 26 июня. Вчерашние одиннадцатиклассники стали гостями самого душевного летнего праздника – общегородского школьного выпускного. Какие напутствия ребятам дал глава города? Что в планах у псковских выпускников? Хотят ли они поступать в вуз в родном городе? Подробнее о прошедшем празднике – в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

«Уже не дети!»

В праздничный день университетский сквер собрал самых улыбчивых выпускников Пскова. Этих ребят не напугали ни ветер, портивший укладку, ни даже осенняя погода, заморозившая выпускниц в нарядных платьях. Всё это перестало быть темой обсуждения, когда на сцену вышел народный коллектив, ансамбль эстрадного танца «Сувенир&Бит» с приковавшим всеобщее внимание номером «Мажоретки».

После старта концертной части под громкие аплодисменты выпускников поприветствовали ведущие праздника Александр Робин и Владимир Дягилев. «ПТЛ! Восемнадцатая! Десятая! Двадцать пятая! Первая! Пятая! ПИЛГ!» – гордые возгласы стали доноситься из разных уголков сквера после вопроса ведущих: «Из каких школ присутствуют ребята на празднике?»

Выпускники все во внимании – самое время предоставить слово главе города Пскова Борису Елкину. Градоначальник уже собрал на себе сотни взглядов виновников торжества, ждавших услышать «важное наставление от важного человека», как выразилась одна из псковских выпускниц.

«Дорогие друзья, выпускники, взрослые, уже не дети! Я вас всех поздравляю! Наконец-то произошло это событие, зачастую мы встречались на последнем звонке, но это промежуточный праздник, тогда экзамены ещё только начинаются. Поздравляю вас с итогом 11 лет обучения в школе! Теперь вы двигаетесь во взрослую жизнь. Надеюсь, кто-то поступит в высшее учебное заведение, в сквере которого мы находимся. Кто-то поедет в другие регионы. Главное, чтобы вы помнили свой любимый город и в него возвращались. Мы вам всегда рады! Я хочу пожелать вам уверенности в себе, успехов, удачи! У вас все получится, если вы будете верить!» – отметил Борис Елкин.

По традиции речь главы города Пскова завершилась общим с выпускниками селфи – теплым и памятным.

Со слезами на глазах

Вдохновлённые искренним напутствием многие гости праздника направились к стене для пожеланий. На ней с помощью ярких маркеров они признавались в любви своим школам, делились планами на будущее и переживаниями после сданных экзаменах и, конечно, писали слова поддержки: «Верь в себя! Пусть сбываются мечты!». К выпускникам присоединился и Борис Елкин. Глава города оставил на стене надпись: «Творите, развиваетесь, любите».

Ведущие Александр Робин и Владимир Дягилев объявили о начале работы интерактивных площадок и старте концертной программы. Всё закипело! Часть выпускников осталась у сцены танцевать под самые популярные современные песни в исполнении музыкальных групп FORTE, а затем и Jeanne Band. Пели и про поезда, и про сансару, и даже про бобра. Сначала несмело, но потом громко в унисон с артистами, вчерашними школьниками подпевали и взрослые – родители и учителя.

«Восемь лет назад я сама училась в Пскове. Тогда не было и мысли, что у меня будет своя группа. Поэтому, друзья, верьте! Всё обязательно будет! Подумайте, кем вы хотите стать, и вы сможете рано или поздно. Будьте счастливы! Добра, мира вам и вашим родителям», – поделилась солистка кавер-группы Jeanne Band из Санкт-Петербурга Жанна Черных.

Смотрите также Праздник выпускников в Пскове-2025. ФОТОРЕПОРТАЖ

Другие ребята отправились исследовать интерактив: двухметровая дженга, игры в очках виртуальной реальности и, конечно, фотобудка, ставшая фаворитом гостей праздника. Получив распечатанные снимки, ребята разглядывали их с умилением, радостью, а некоторые – со слезами на глазах. Выпускник Андрей Авдеев поделился, что скоро многие разъедутся по разным городам, перестанут так тесно общаться, а этот день и эти фотографии станут трогательным воспоминанием для каждого.

Уехать нельзя остаться

Своими планами по поступлению с корреспондентом ПЛН поделился Кирилл Стыров из средней общеобразовательной школы №11. Молодой человек уже сдал профильную математику, физику и русский язык.

«Я буду подавать документы в ПсковГУ. Хочу остаться в Пскове, жить в родном городе, поэтому другие вузы не рассматриваю», – поделился выпускник.

Кирилл Стыров отметил, что большинство его одноклассников и друзей из других школ также хочет учиться и работать в Пскове несмотря на то, что многие могут поступить в университеты в Великом Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге благодаря высоким баллам ЕГЭ. Поддержали молодого человека и ребята из Псковского педагогического комплекса.

А вот выпускники Псковского технического лицея Анна Поздеева и Иван Усанев поступление в вуз в родном городе для себя не рассматривают. Девушка собирается получить профессию в Санкт-Петербурге, а молодой человек – в Москве.

«Олимпиадникам как-то странно оставаться в Пскове… Столько пахать, чтобы что? Я буду пробовать поступать в несколько университетов в Северной столице и в Москве, но предпочтение за крупным техническим вузом в Санкт-Петербурге», – рассказала Анна Поздеева.

Мнения разделились, а потому каждый выпускник, получив заветное письмо о зачислении или отказе в поступлении, сам поставит запятую в фразе «уехать нельзя остаться».

Концертную программу завершил сет от Dj Pop OFF и DJ DavidF. Немногие выпускники дождались их выхода, но те, что остались, танцевали под любимые песни с новыми силами, отпустив все переживания и почувствовав себя частью большого мира взрослых событий, одним из которых стал этот выпускной. Хочется верить, что каждый из гостей праздника сохранит этот огонь в глазах, преумножит веру в себя и свои амбиции и останется таким же веселым, каким запечатлел себя в фотобудке в сквере ПсковГУ.

Анна Козырева

Фото Анны Тягуновой