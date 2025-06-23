Общество

Ежегодный турнир специалистов-кинологов состоялся на Псковской таможне

На Псковской таможне состоялся ежегодный турнир специалистов-кинологов со служебными собаками по многоборью. Соревнование посвящено памяти Ольги Ерофеевой, обучившей несколько поколений кинологов Северо-Западного таможенного управления, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: Северо-Западное таможенное управление

Два дня кинологические расчеты демонстрировали навыки поисковой работы (обнаружение наркотических средств, денежных знаков, взрывчатых веществ) и послушания (общий курс дрессировки).

В командном (парном) и личном зачете кинологам со служебными собаками предстояло обнаружить закладки имитаторов нужных запахов в помещениях и на улице, в багаже и в транспортных средствах. Судейская комиссия с пристрастием наблюдала за работой кинологов со служебными собаками. Учитывалось все: слаженность, мастерство, доверие друг к другу, скорость, выдержка. Судьи начисляли баллы за безупречное выполнение упражнения и снимали - за недочеты и ошибки. Каждый этап соревнований подробно разбирался, отмечались моменты, требующие последующей работы со стороны кинолога.

«Участников турнира определили с помощью предварительного тестирования. Лучшие шесть кинологических расчетов встретились очно. На соревнованиях в этом году представлены разные породы – лабрадоры, спаниели и метисы. Для служебной собаки важны рабочие качества, а не экстерьер. Все собаки разновозрастные. Есть как молодые, так и опытные. Неоднократный призер различных соревнований семилетний лабрадор Айрон состязался со своим младшим собратом. Трехлетний лабрадор Аквамен только начинает свой профессиональный путь, демонстрируя достойные результаты. Жусупова Кристина и Аквамен поставили рекорд соревнований, обнаружив в транспортном средстве закладку имитатора наркотических средств за 18 секунд. Этот тандем вместе с Еленой Казаковой и метисом Джонни опередил всех в командном зачете, и завоевал переходящий Кубок. Ефимов Андрей и Айрон обошли всех участников в послушании. В личном первенстве Елена и Джонни заняли первое место. Опытные кинологи в очередной раз продемонстрировали стопроцентное взаимопонимание с собаками и мастерство», - рассказал начальник кинологического отдела Сергей Баланчук.

У представленных служебных собак различный сигнальный способ обозначения найденной закладки. Это и замирание, и целеуказание, и царапание поверхности, лай.

В управлении участники соревнований используют разные методы поощрения. Кому-то вкусности за выполненную задачу, кому-то объятия или любимую игрушку. Ведь у каждой служебной собаки свой характер, заметили в ведомстве.

Двухдневный турнир подарил кинологам, болельщикам праздничное настроение, а служебным собакам – благодарность и внимание от многочисленных зрителей, заключили таможенники.