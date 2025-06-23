Ежегодный турнир специалистов-кинологов состоялся на Псковской таможне

На Псковской таможне состоялся ежегодный турнир специалистов-кинологов со служебными собаками по многоборью. Соревнование посвящено памяти Ольги Ерофеевой, обучившей несколько поколений кинологов Северо-Западного таможенного управления, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.
Фото здесь и далее: Северо-Западное таможенное управление
Два дня кинологические расчеты демонстрировали навыки поисковой работы (обнаружение наркотических средств, денежных знаков, взрывчатых веществ) и послушания (общий курс дрессировки).
В командном (парном) и личном зачете кинологам со служебными собаками предстояло обнаружить закладки имитаторов нужных запахов в помещениях и на улице, в багаже и в транспортных средствах. Судейская комиссия с пристрастием наблюдала за работой кинологов со служебными собаками. Учитывалось все: слаженность, мастерство, доверие друг к другу, скорость, выдержка. Судьи начисляли баллы за безупречное выполнение упражнения и снимали - за недочеты и ошибки. Каждый этап соревнований подробно разбирался, отмечались моменты, требующие последующей работы со стороны кинолога.
У представленных служебных собак различный сигнальный способ обозначения найденной закладки. Это и замирание, и целеуказание, и царапание поверхности, лай.
В управлении участники соревнований используют разные методы поощрения. Кому-то вкусности за выполненную задачу, кому-то объятия или любимую игрушку. Ведь у каждой служебной собаки свой характер, заметили в ведомстве.
Двухдневный турнир подарил кинологам, болельщикам праздничное настроение, а служебным собакам – благодарность и внимание от многочисленных зрителей, заключили таможенники.