Общество

Самовольно установленные информационные конструкции выявили в Пскове

Поделитесь новостью с друзьями

Самовольно установленные информационные конструкции выявили в ходе рейдов в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации города.

Фото здесь и далее: контрольное управление администрации города Пскова

«В ходе рейдовых мероприятий 26 июня контрольным управлением администрации города Пскова на улице Рельсовой, Советской набережной выявлены самовольно размещенные информационные конструкции, владельцам которых выданы предупреждения», - сообщили в управлении.

В случае неисполнения предупреждений в установленный срок самовольно размещенные информационные конструкции принудительно демонтирует муниципальное казенное учреждение города Пскова «Служба благоустройства города» на основании постановлений администрации города.

Напомним, ранее незаконно размещенные конструкции демонтировали по следующим адресам: Вокзальная улица, 48, Вокзальная, 17а, Красноармейская, 26, Пушкина, 16, Советской Армии у дома 60 и на Рижском проспекте, 57.