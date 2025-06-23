Общество

Незаконно размещенные информационные конструкции демонтировали на улицах Пскова

Демонтаж самовольно размещенных информационных конструкций произвели на территории города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации города.

Видео: контрольное управление администрации города Пскова

«Силами контрольного управления администрации города Пскова и муниципального казенного учреждения города Пскова "Служба благоустройства города" 26 июня проведены мероприятия по организации и осуществлению демонтажа 14 информационных конструкций», - сообщили в управлении.

Конструкции демонтировали по следующим адресам: улицы Вокзальная, 48, Вокзальная, 17а, Красноармейская, 26, Пушкина, 16, Советской Армии у дома 60 и на Рижском проспекте, 57.