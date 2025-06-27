Общество

Путин: зарплаты в России с начала года выросли на 4% в реальном выражении

Рост зарплат в России в 2024 году в реальном выражении составил 9,7%, а уже с начала 2025 года уровень зарплат вырос на 4%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

«Уровень заработной платы увеличивается во всех странах ЕАЭС, и в России. В прошлом году он увеличился на 9,7% (в России - прим. ред.), а за первые 4 месяца, или 5 месяцев текущего года прибавил 4% в реальном выражении», - сказал он.

Напомним, средняя зарплата в России в 2025 году увеличится на 12% в номинальном выражении. Об этом сообщил глава аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Владимир Гусаков в интервью накануне Петербургского международного экономического форума.